Das war… Kalenderwoche 28/2022

Weitere Details zu Final Fantasy XVI, das Veröffentlichungsdatum zu Bayonetta 3 und eine Kontroverse um Assassin’s Creed sorgten für die grösste Aufregung in einer eher ruhigen Sommerwoche. Nach einem Blick auf einige Neuankündigungen haben wir wie gewohnt auch noch alle weiteren Videos für euch. Abschließend findet ihr noch ein aktuelles Review sowie eine Kolumne zur PlayStation 5. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In den letzten Tagen haben uns einige neue Details zu Final Fantasy XVI (PS5) erreicht. Bei JRPGs ist das Kampfsystem auch immer ein wichtiges Thema. Deshalb hat Naoki Yoshida nun ausführt, warum dieses nicht rundenbasiert ist. Dafür kehrt ein anderes klassisches Element zurück, nämlich eine alte Zivilisation.

Fans mussten wirklich lange warten, aber nun dauert es nicht mehr lange. Bayonetta 3 (Switch) erscheint am 28. Oktober 2022 und die Hexe kehrt endlich zurück. Es gibt zudem eine Collector’s Edition. Eine weitere Überraschung ist, dass der Erstling physisch für Switch nachgereicht wird.

Eine Kontroverse gab es rund um Assassin’s Creed. Zunächst machte es den Anschein, dass Assassin’s Creed Liberation HD auch für Käufer nicht mehr bei Steam verfügbar sein würde. Mittlerweile hat Ubisoft hingegen klargestellt, dass das nicht so ist. Somit bleibt es lediglich dabei, dass der Titel nicht mehr gekauft werden kann und Online-Funktionen fehlen.

Einige Neuankündigungen versüßen uns ebenfalls den Sommer. Apropos süß: Mit Kirby’s Dream Buffet (Switch) erscheint schon bald ein Party-Spiel. Futuristisch und postapokalyptisch wird es hingegen bei Mato Anomalies (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Für Fans von Survival-Horror-Spielen könnten hingegen die beiden Projekte SENSEs: Midnight (PC) (Link) und Narin: The Orange Room (PC) (Link) interessant sein. Eine Simulation mit Cyberpunk-Setting ist hingegen Nivalis (PC) vom Cloudpunk-Entwickler. Für Retro-Liebhaber hat Atari Yars: Recharged (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) angekündigt und in Japan steht die Sammlung Touch Detective: Rina and the Funghi Case Files (Switch) an. Eine Neuveröffentlichung haben wir ebenfalls noch, nämlich das Sci-Fi-Fantasy-Adventure XEL (Switch, PC) aus Hamburg.

Aus dem kommenden Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erhielten die beiden Protagonisten den Charakter-Trailer. Mit einem neuen englischen Video zeigte sich außerdem das Taktik-RPG The DioField Chronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). NIS America hat derweil den Veröffentlichungstermin des Horror-Adventures Yomawari: Lost in the Dark (PS4, Switch, PC) genannt. Aus Japan erreichte uns das Eröffnungsvideo zu Fairy Fencer F: Refrain Chord (PS4, PS5, Switch), dasselbe gilt für SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Zusätzlich könnt ihr dazu viel Gundam-Gameplay unter die Lupe nehmen. Zur Visual Novel Anonymous;Code (PS4, Switch, PC) wurden wir hingegen mit mehreren Charakter-Videos (Link 1, Link 2, Link 3) versorgt.

Aus dem Closed Network Test zu Exoprimal (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sind zahlreiche Gameplay-Videos aufgetaucht. Sony hat unterdessen die Vorbestellerphase für God of War Ragnarök (PS4, PS5) eingeläutet und Nacon hat RoboCop: Rogue City (PS5, Switch, Xbox Series, PC) endlich wieder gezeigt. Auch zum psychedelischen Horrorspiel The Chant (PS5, Xbox Series, PC) hat uns ein neuer Trailer erreicht. Das Roguelike-Golfabenteuer Cursed to Golf (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) schlägt ab dem 18. August ab. Immerhin bis nach Nordamerika bestätigt ist das Sega Mega Drive Mini 2.

Auch noch bei Steam erhältlich ist unterdessen Rune Factory 5, dasselbe gilt überraschend ebenso für Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition. Nächste Woche erscheinen die ersten Season-Pass-Inhalte für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Reggie Fils-Aimé hat interessanterweise über die Marketing-Fehler gesprochen, welche mit Nintendo Wii U begangen wurden. Ein weiteres Mal erreichte uns schlussendlich eine Demo zu Zelda: Ocarina of Time mit der Unreal Engine 5.

Das neuste Review von JPGAMES geht gewissermaßen in die Vergangenheit. Denn neu ist Star Wars: Knights of the Old Republic II (zum Testbericht) für Nintendo Switch portiert worden. Das Alter sieht man dem Klassiker an, die technischen Verbesserungen können das nicht kaschieren. Allgemein reicht der Titel nicht an den Vorgänger heran.

Vor zwei Jahren wurde Sonys PlayStation 5 langsam konkret. Mittlerweile ist die Verfügbarkeit immer noch schlecht. In einer neuen Kolumne haben wir die aktuelle Situation betrachtet. Ist die neue Generation schon Pflicht oder kann man noch ein wenig länger warten?