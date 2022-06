Junichi Masuda verlässt Pokémon-Entwickler Game Freak

Junichi Masuda ist einer der Gründer von Pokémon-Entwickler Game Freak und für viele Fans das Gesicht von Pokémon, nicht nur im übertragenen Sinne. Wir kennen Masuda auch aus vielen Directs. Nicht alle Fans waren in den letzten Jahren mit Masuda zufrieden und so hört man heute auch oft, dass einige über die Personalie froh sind.

Das ist ein wenig unfair, denn die Verdienste von Junichi Masuda rund um Pokémon sind kaum in wenigen Sätzen zu vermitteln. 33 Jahre war er für Game Freak tätig. An den ersten Pokémon-Spielen arbeitete er als Programmierer, später steuerte er auch die Musik bei und wurde zum Producer und Director.

Junichi Masuda bleibt dem Pokémon-Franchise gleichwohl erhalten. Er wechselt zu The Pokémon Company und soll dort als Experte das Franchise über die Spiele hinaus weiterentwickeln. Als wäre Pokémon nicht schon längst über die Videospiele hinausgewachsen.

„Ich hoffe, dass ich in Zukunft die Grenzen der Videospiele überschreiten kann, indem ich versuche, den Menschen auf der ganzen Welt mehr Überraschungen, Spaß und Spannung zu bieten, während ich mein Bestes gebe, um Menschen miteinander zu verbinden, den Kreis des „Spiels“ zu erweitern und dazu beizutragen, dass wir eine reichere Welt miteinander teilen können“, so Junichi Masuda in einem Statement, via Eurogamer.

Bildmaterial: @pokemon_masuda (Junichi Masuda)