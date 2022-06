Stardew Valley bestätigt Patch 1.6 und Entwickler verrät, worauf ihr euch freuen dürft

Stardew Valley hat sich weltweit über 20 Millionen Mal verkauft und Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone könnte sich längst ausschließlich auf sein neues Projekt Haunted Chocolatier konzentrieren. Aber auch nach der Trennung von Publisher Chucklefish macht Barone mit Stardew Valley weiter.

Bei Twitter verriet Barone nun beiläufig, dass er an Patch 1.6 zu Stardew Valley arbeitet. Die Updates zum Spiel boten über die Jahre jedes Mal große Neuerungen und viele neue Inhalte. Patch 1.6 wird jedoch nicht besonders viele neue Inhalte bieten.

Stattdessen konzentriert sich das Update auf die Modding-Szene. Es sei „hauptsächlich ein Modding-fokussiertes Update“, das den Moddern „das Leben einfacher“ machen soll. „Es wird einige neue Inhalte geben, aber es wird nicht riesig sein“, so Barone.

Es passt zu Barone, dass er das Spiel mit den letzten Updates an die Modding-Szene überreicht. Aber vielleicht gibt es auch von Barone noch mehr: „Patch 1.7? Mal sehen“, sagt er.

Vor einiger Zeit hat Eric Barone mit Haunted Chocolatier sein neues Spiel angekündigt. Optisch erinnert vieles an Stardew Valley, aber Haunted Chocolatier soll „seine eigene Identität“ haben. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines Chocolatiers, der eine lokale Schokoladenfabrik und ein Geschäft übernimmt. Beides befindet sich allerdings in einem Geisterhaus.

Der erste Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Stardew Valley, Chucklefish, ConcernedApe