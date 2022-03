Stardew Valley: Publisher Chucklefish und Entwickler ConcernedApe trennen sich

Publisher Chucklefish und ConcernedApe gehen zukünftig getrennte Wege. In einem Blogbeitrag schildert der Publisher die jahrelange Zusammenarbeit äußerst wohlwollend. Zu Beginn sei sie zunächst für zwei Jahre geschlossen worden, nun wurden daraus sieben Jahre.

„Es war 2014, als wir zum ersten Mal Stardew Valley entdeckten. Finn, der Direktor von Chucklefish, fand eine frühe Version des Spiels auf Steam Greenlight und wandte sich an Eric, um zu besprechen, wie wir das Spiel unterstützen könnten“, schildert man. Es wurde eine riesige Erfolgsgeschichte.

Man habe gemeinsam viel geschaffen: Neue Sprachen, die Entwicklung eines Wikis, ein Mehrspielermodus, Konsolenversionen, physische Veröffentlichungen und die Mobile-Version. Und natürlich Publishing-Aufgaben. Die ganze Zeit über habe Eric sich der Entwicklung widmen können.

„Ursprünglich hatten wir unsere Vereinbarung mit Eric für zwei Jahre abgeschlossen – mit dem Plan, die Publishing-Aufgaben und -Verantwortlichkeiten nach der Veröffentlichung zu übergeben. Heute haben wir die Verantwortung für Stardew Mobile übergeben, die letzte Plattform, für die wir als Publisher tätig waren – jetzt ist ConcernedApe bereit, für alle Plattformen selbst zu veröffentlichen!“

Es scheint also, als enden schlicht die Verträge. Stardew Valley wird in Zukunft von ConcernedApe selbst vertrieben. Das bestätigte Eric Barone auch auf seinem Twitter-Account. Seit einiger Zeit arbeitet er übrigens an seinem neuen Spiel: Haunted Chocolatier.

