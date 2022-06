Final Fantasy XVI: Monster Hunter hat die Reihe als „prägendes Spiel“ abgelöst, sagt Yoshida

Die Final-Fantasy-Serie war viele Jahre lang prägend für die japanische Videospielbranche und japanische Jugendliche, aber das ist Geschichte, glaubt Naoki Yoshida, Producer von Final Fantasy XVI.

In einem Interview mit der japanischen Dengeki sagt er, „den“ Final-Fantasy-Fan würde es nicht mehr geben. Grund dafür ist, dass jeder Serienteil so unterschiedlich ist.

„Jedes Final-Fantasy-Spiel hat eine andere Welt, andere Charaktere und ein anderes Spielsystem. Das ist zunächst mal eine gute Sache, weil immer etwas Neues geboten wird und sich die Serie immer wieder neu erfindet und herausfordert“, sagt Yoshida.

„Doch dadurch teilen sich die Fans auf: Es gibt Fans von Final Fantasy VI oder Final Fantasy X – doch ‚den‚ Final-Fantasy-Fan gibt es nicht. Das führt dazu, dass die Erwartungshaltung der Menschen bei Final Fantasy sehr hoch ist“, glaubt Naoki Yoshida.

„Schließlich haben sich auch noch die zeitlichen Abstände zwischen den Veröffentlichungen der nummerierten Final-Fantasy-Hauptitel in den letzten 15 Jahren deutlich verlängert. Und die Erinnerungen von vielen Menschen an die Final-Fantasy-Serie stammen noch aus ihrer frühen oder späten Jugend, als diese Leute noch am stärksten beeinflussbar waren.“

All diese Faktoren hätten die Serie in eine kleine Krise geführt, das hätte Yoshida selbst im Gespräch mit vielen Final-Fantasy-Fans auf der ganzen Welt gespürt. Durch seine Arbeit an Final Fantasy XIV habe er mit mehr Fans gesprochen als jeder andere.

Früher sei ein Final Fantasy oft als ein „Schlüsselerlebnis“ bezeichnet worden. Doch das sei jetzt vorbei, bei solchen Erfahrungen falle in Japan jetzt häufiger der Name „Monster Hunter“, sagt Naoki Yoshida.

Ein neues Final Fantasy müsse jetzt eine ganze Generation von Spielern ansprechen, auch solche, die noch keine FF-Fans seien. Sein Ziel sei es, dass die Leute sagen: „Da kommt ein tolles Spiel heraus, das muss ich mir ansehen!“ – und zwar wieder für jedes kommende Final Fantasy.

via GameFront, Dengeki, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix