Souldiers möchte Metroidvania-Erkundung und knackiges Soulslike verbinden

Nach einer kleinen Verschiebung ist Souldiers jetzt verfügbar. Ursprünglich nur für PCs und Nintendo Switch angekündigt, ist es jetzt auch für PlayStation und Xbox veröffentlicht worden. Dazu gibt es natürlich einen Launchtrailer.

Im Kampf um Ruhm für das Königreich verschlägt es dich und deine Soldatenkollegen nach Terragaya, ein mysteriöses Land an der Schwelle zum Jenseits. Es liegt an euch, den Wächter zu finden und zur nächsten Welt überzugehen. Doch wo ist der Haken? Du und deine Kameraden seid eigentlich nie gestorben.

Souldiers möchte Metroidvania-Erkundung, knackiges Soulslike und präzises Plattforming in einem wunderschönen pixeligen Paket vereinen. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Soldaten, Zauberers oder Bogenschützen und kämpfen für die Freiheit in Terragaya, einem mystischen Land an der Grenze zwischen Leben und Tod.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Souldiers, Dear Villagers, Retro Forge Games