Final Fantasy XVI: Das Entwicklerteam bietet einige sehr interessante Personalien

Am Rande des neuen Trailers beim gestrigen State of Play gab es noch weitere gute Nachrichten zu Final Fantasy XVI. Zumindest werden die Details von vielen Fans so gewertet. Square Enix hat die Führungsspitze des Entwicklerteams namentlich vorgestellt und viele Fans sind mit den Personalien sehr zufrieden.

Allen voran ist da natürlich Naoki Yoshida, den sich schon vor der Ankündigung viele Fans sehr gut als Producer des neuen Hauptspiels der Serie vorstellen konnten. Ihm zur Seite steht als Main Director Hiroshi Takai, das wussten wir auch schon.

Offiziell bestätigt sind inzwischen zwei Personalien, die aufmerksame Beobachter bereits vernommen haben. Michael-Christopher Koji Fox ist Localization Director und Kazuya Takahashi ist für das Charakter-Design verantwortlich. Koji Fox war lange Zeit der Lead Translator von Final Fantasy XIV. Auch vom Stil von Takahashi sind viele Fans angetan.

Als Combat-Director tritt Ryota Suzuki in Erscheinung und auch das ist eine Personalie, die sich schon lange abgezeichnet hatte. Schon 2020 wurde bekannt, dass Suzuki von Capcom zu Square Enix wechselte, um dort ein AAA-Projekt zu betreuen. Es ist also Final Fantasy XVI.

Ryota Suzuki war nicht nur als Gameplay-Lead-Designer für Dragon’s Dogma und Lead-Game-Designer für Dragon’s Dogma: Dark Arisen tätig, sondern wirkte auch am Stylish-Action-Titel Devil May Cry 5 mit. Ferner unterstützte Suzuki die Programmierer von Monster Hunter: World und der Erweiterung Iceborne. Ein deutlicher Wink, wohin es mit dem Gameplay von Final Fantasy XVI gehen soll – und das hatte sich im neuen Trailer auch schon angedeutet.

Auch Art-Director Hiroshi Minagawa ist alles andere als ein Unbekannter. Er steht für das Art-Design von Spielen wie Final Fantasy Tactics und Vagrant Story. Seine populärste Arbeit, in der sich auch sein unverkennbarer Stil wiederfindet, war sicherlich Final Fantasy XII. Wie viele seiner Kollegen war Minagawa in den letzten Jahren mit Final Fantasy XIV beschäftigt.

Im Vergleich eher unbekannt ist Kazutoyo Maehiro, der bei Final Fantasy XVI als Creative Director wirken wird. Er war Autor des Szenarios von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn und kennt zumindest Minagawa bestens, war er doch als Level-Designer und Event-Planner unter anderem an Vagrant Story und Final Fantasy Tactics beteiligt.

Last but not least ist da Masayoshi Soken, der jetzt als Komponist von Final Fantasy XVI bestätigt ist. Er ist Lead Composer und Sound Director von Final Fantasy XIV und seinen Erweiterungen. Davor hatte er mit Final Fantasy weniger zu tun, dafür aber mit Drakengard 3.

Da hat Naoki Yoshida ein tolles Team versammelt, oder? Das Ergebnis lernen wir im Sommer 2023 kennen. Dann soll Final Fantasy XVI weltweit für PlayStation 5 erscheinen.

