Die Gamescom 2022 findet ohne Nintendo statt – dafür sind regionale Events geplant

Die Gamescom 2022 wird im August ohne Nintendo über die Bühne gehen. Die Messe wird nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder physisch stattfinden, aber Stände von Nintendo werdet ihr auf dem Messegelände dann vergebens suchen. Das berichtet GamesWirtschaft.

„Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender“, beschwichtigt man. Aber: „In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden.“

Was zunächst klingt wie eine Trennung auf Zeit, könnte aber auch richtungsweisend werden. Denn Nintendo möchte stattdessen regionale Events in ganz Deutschland ausprobieren. Wenn das gut funktioniert, könnte man sich die Standgebühr in den nächsten Jahren auch sparen.

„Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen zahlreicher deutschlandweiter Events ausprobieren. Bisher fest eingeplante Veranstaltungen sind unter anderem Roadshows mit unserem Airstreamer und unserem Bulli, etwa an Standorten wie dem SWR Sommer- und dem Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber GamesWirtschaft.

Ohne Messe geht es aber 2022 noch nicht: „Für die Japan- und Videospiel-Fans haben wir uns entschieden, sowohl an dem Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt sowie der DoKomi in Düsseldorf und der AnimagiC in Mannheim teilzunehmen. Weitere Tour-Stopps und Aktionen sind in Planung.“

Im März hatte die Koelnmesse die Pläne zur Gamescom 2022 vorgestellt und möchte in diesem Jahr wieder „Festival-Feeling“ auf das Gelände bringen. Die Gamescom 2022 soll vom 24. bis zum 28. August 2022 vor Ort in Köln stattfinden. Natürlich gibt es auch ein Online-Konzept für die ganze Welt.

Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay