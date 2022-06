Shinji Hashimoto schließt sich Sony Music und ForwardWorks als Vorstandsmitglied an

28 Jahre stand Shinji Hashimoto in den Diensten von Square Enix, Final Fantasy und Kingdom Hearts. Kürzlich gab er sein Ausscheiden bei Square Enix bekannt. Es ist nicht das Ende seiner beruflichen Laufbahn, wie nun bekannt wird.

Hashimoto hat sich Sony Music Entertainment angeschlossen, wo er sowohl als Senior Advisor als auch als Vorstandsmitglied der Tochtergesellschaft ForwardWorks tätig ist. Hashimoto kündigte dies bei Twitter an.

„Es wird ein neues Abenteuer für mich sein, da ich mit 64 Jahren etwas älter werde, aber wie immer bin ich für jede Unterstützung dankbar. Diejenigen, die dies auf der ganzen Welt lesen, mögen mir bitte etwas Zeit geben, um mehr zu erzählen. An alle kreativen Köpfe da draußen: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen“, so Hashimoto.

