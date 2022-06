Dark Souls: Masque of Vindication will euch in eine düstere Welt einsaugen

Das Dark-Souls-Universum wird erweitert. FromSoftware und Michael A. Stackpole arbeiten gemeinsam an einem Roman zur Serie mit dem Titel Dark Souls: Masque of Vindication.

Das Buch aus der Feder von Stackpole soll gleichzeitig auf Japanisch und Englisch erscheinen. Am 25. Oktober 2022 ist die Veröffentlichung geplant.

Dark Souls: Masque of Vindication will eine spannende Originalgeschichte über einen Mann bieten, der versucht, in einer düsteren Welt zu überleben. Der Roman soll die beklemmende Atmosphäre der Spielwelt transportieren und gleichzeitig ein „überwältigendes Gefühl der Katharsis“ vermitteln.

Die Story wird so beschrieben:

In einer unterirdischen Gruft erwacht ein Mann in der Dunkelheit, der eigentlich tot sein sollte. Er hat seine Vergangenheit vergessen, auch seinen Namen. In Anbetracht der großen Anstrengungen, die unternommen wurden, um seine Gefangenschaft zu gewährleisten, war seine Wiedererweckung vielleicht vorauszusehen, aber die Überreste des Grabräubers, der sein einziger Begleiter ist, könnten einen Hinweis auf sein Wiedererwachen geben. Als sich die Leiche des Diebes gegen ihn erhebt, kommt der Instinkt eines Zauberers zum Vorschein, und er legt sie mit einem Lichtblitz aus seiner Handfläche nieder. Mit dieser Geste flackern die Erinnerungen an den Kadaver in ihm auf und lassen ihn sich selbst wieder spüren. Er nennt sich Ferranos, nach dem bedeutungslosen Wort, das vor seinem Grab eingraviert ist, und bewaffnet mit dem Dolch eines gescheiterten Grabräubers, begibt er sich auf ein episches Abenteuer, das vom Schicksal gelenkt wird.

Der amerikanische Autor Michael A. Stackpole ist verantwortlich für zahlreiche Science-Fiction- und Spiele-Romane. Er schrieb die Star-Wars-Romane „Jedi“ und „Rogue Squadron“, aber auch Bücher für Franchises wie Conan, Gears of War, World of Warcraft, und Pathfinder.

