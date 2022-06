Dragon’s Dogma Fortsetzung?! Itsuno vertröstet Fans auf Showcase am Donnerstag

Habt ihr beim Capcom Showcase auf die Ankündigung eines neuen Dragon’s Dogma gewartet? Ein bisschen hatte sich das ja angebahnt und wann, wenn nicht in diesem Livestream im E3-Zeitraum. Doch Game Director Hideaki Itsuno hat uns vertröstet.

Itsuno bedankte sich bei den Fans und verwies darauf, dass sich die Welt von Dragon’s Dogma inzwischen auf verschiedene Medien ausgeweitet habe. Von der Erweiterung Dark Arisen, über Comics, bis hin zu Netflix-Serie.

Man kündigte die Veröffentlichung eines Videos zum 10. Geburtstag an, in dem man darüber sprechen will, wie Dragon’s Dogma zu dem geworden ist, was es heute ist. Und… werden wir dann eine Fortsetzung kennenlernen? Völlig offen, aber zumindest ist das die nächste Chance. Das sagt Itsuno:

„In den kommenden Tagen werden wir ein Video zum 10-jährigen Jubiläum von Dragon’s Dogma veröffentlichen, in dem wir darüber sprechen, wie und was Dragon’s Dogma geworden ist. Egal, ob du ein langjähriger Fan bist oder einfach nur neugierig auf die Serie bist, wir haben etwas für dich, das du genießen kannst! Wir hoffen, ihr schaut es euch an!“

Capcom wird das Video um Mitternacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichen. Richtig, da finden auch die Feierlichkeiten zu Final Fantasy VII statt. Kein gutes Timing. Wohlwollend könnte man sagen, Capcom gibt sich alle Mühe, Spannung aufzubauen.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Capcom