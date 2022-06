Deutsche Verkaufscharts: Dreifacher Grusel mit The Quarry in den deutschen Rankings

Nachdem Sniper Elite 5 einige Wochen lang die deutschen Verkaufscharts beherrscht hatte, gibt es in der vergangenen Verkaufswoche eine Wachablösung. Der Horror-Schocker The Quarry* holt nahezu das Maximum heraus.

In den Rankings für PlayStation 5, Xbox Series und PlayStation 4 steigt The Quarry auf Rang 1 ein. Nur in den Xbox-One-Charts hat man das Nachsehen gegen GTA 5 Premium Edition. Auf den Next-Gen-Konsolen landet LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga auf dem zweiten Platz.

Der zweite populäre Neueinsteiger ist natürlich Mario Strikers: Battle League Football. Das Spiel erscheint aber nur für Nintendo Switch und somit gibt es nur einen ersten Platz. Im Switch-Ranking verdrängen die Fußballer Nintendo Switch Sports auf den zweiten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Quarry, 2K Games, Supermassive Games