Nintendo sitzt auf dieser Fortsetzung eines First-Party-Spiels, weil sie nicht gut genug ist

Alle Jahre wieder hört man, dass Nintendo auf fertigen Spielen „sitzen“ würde, nur um den richtigen Moment für eine Veröffentlichung abzupassen. Ob Pikmin 4 in diese Kategorie zählt? Nicht erwiesen.

Fanbyte-Journalist Imran Khan hat aber nun eine Story aufgetischt, die ein solches Spiel konkret benennt. Im Falle der unangekündigten Fortsetzung zu 1-2 Switch ist es allerdings nicht so, dass man nur auf den richtigen Moment warten würde.

Vielmehr, so lauten die Berichte, wüsste Nintendo nicht, was man mit dem Spiel anfangen sollte. 1-2 Switch ist nicht als der beste Nintendo-Titel in die Videospielgeschichte eingegangen, aber über 3,45 Millionen Mal hat es sich dann doch verkauft. Halb Minispielsammlung, halb Switch-Technikdemo, ganz gut erfolgreich. Also wollte Nintendo eine Fortsetzung.

Everybody’s 1-2 Switch, so sollte das Sequel (möglicherweise) heißen. Wie so oft wollte Nintendo gerne innovativ sein. Einfach nur mehr Minispiele? Das wäre zu einfach und würde obendrein den Abverkauf des Erstlings de facto stoppen. Inspiration kam dann von Jackbox Games, Entwickler von Jackbox, Quiplash und anderen Party-Spielen. Eine Spieleshow sollte Everybody’s 1-2 Switch dann werden, mit Moderator und mehreren TeilnehmerInnen.

Die Nintendo EPD Group 4 legte also los, entwickelte neue Minispiele wie Bingo, Flaschendrehen und Stühlerücken. Die Probeläufe mit Spieletestern verliefen fatal. Testgruppen gaben „brutales Feedback“ ab, die Zielgruppe (Familien mit Kindern) fanden die Spiele „langweilig“. Viele hätten nicht einmal eine Runde zu Ende spielen wollen. MitarbeiterInnen von Nintendo hätten Alarm geschlagen, dass dieses Spiel in der jetzigen Form dem Ruf des Unternehmens schaden würde.

Nintendo war aber der Annahme, dass die weitere Entwicklung die Wogen glätten würde, was durchaus nicht unüblich wäre. Man druckte also schon mal Cover und bereite Verpackungen vor. Quellen von Fanbyte zufolge würde Nintendo noch heute auf den fertigen Spiele-Verpackungen sitzen, die auf das fertige Spiel warten.

Laut Fanbyte ist das der Stand der Dinge. Was Nintendo mit dem Spiel machen würde, sei unklar. Einige Quellen würden behaupten, die Führungskräfte ließen sich nicht von einer 60-Dollar-Veröffentlichung abbringen. Das erinnert an die Geschichte, die Reggie Fils-Aimé zu Wii Sports zu erzählen hatte. Sie würden sich darauf berufen, dass 1-2 Switch unter ähnlichen Umständen mit dürftigem Kritiker-Konsens gut abgeschnitten habe.

Andere im Unternehmen hätten vorgeschlagen, das Spiel als Bonus für Nintendo Switch Online anzubieten, so wie man es mit dem DLCs zu Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons macht. Die Qualität sei dann nicht so ausschlaggebend, weil die Leute nicht (zusätzlich) bezahlt hätten. All das sei laut Fanbyte möglich, aber möglich sei auch, dass wir die Fortsetzung zu 1-2 Switch nie kennenlernen werden.

