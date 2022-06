NieR Automata: Square Enix nennt technische Details zur Switch-Umsetzung

Square Enix hat einige technische Details zur kommenden Nintendo-Switch-Version von NieR: Automata veröffentlicht. Das Spiel soll demnach am TV und im Handheldmodus mit 30 fps laufen. Am TV strebt man zudem 1080p an, im Handheldmodus 720p. Natürlich muss sich erst zeigen, ob man diese Ziele auch erreicht.

Square Enix hat die neue Umsetzung gestern bei Nintendo Direct Mini angekündigt. NieR: Automata erscheint dabei in der End of the YoRHa Edition für Nintendo Switch.

Mit dabei sind auch einige exklusive Kostüme, die es nur in der Switch-Version gibt. Die Rückeroberung der Erde beginnt am 6. Oktober 2022. Das Spiel erscheint nativ für Nintendo Switch und es wird auch eine besondere Handelsversion mit Wendecover geben.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames