Nach Xbox-Deal: Kojima Productions äußert sich zur Zukunft mit Sony PlayStation

Einige Sony-Fans umtreibt die Angst: Haben Sie Hideo Kojima an Xbox verloren? Die Bekanntgabe der Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Xbox im Rahmen des Showcase am Sonntagabend führte zu vielen Nachfragen von Fans.

Kojima Productions sah sich deshalb gezwungen, in einem knappen Statement klarzustellen: Sony PlayStation ist und bleibt weiterhin (auch) ein Partner. Und Kojima Productions ist unabhängig.

„Als unabhängiges Kreativstudio arbeitet Kojima Productions an weiteren Kreationen für unsere Fans. Wir erkunden Möglichkeiten für Spiele, Filme und Musik über Plattformen, die sich mit der Zeit und der Technologie weiterentwickeln. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung“, heißt es.



Und weiter: „Nach der Ankündigung unserer Partnerschaft mit Microsoft und der Nutzung der Cloud-Technologie haben uns viele Leute nach unserer Zusammenarbeit mit SIE gefragt. Seien Sie versichert, dass wir auch weiterhin eine sehr gute Partnerschaft mit PlayStation haben.“

Hideo Kojima hatte man in den letzten Monaten ja eigentlich schon so gut wie alles zugeschrieben. Am Ende haben sich zwei Projekte herauskristallisiert: Eine Fortsetzung zu Death Stranding und das Horrorspiel Overdose. Beides ist nach wie vor nicht offiziell. Offiziell hingegen: Die neue Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios.

Bildmaterial: Xbox