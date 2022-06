Medienbericht: Das Horror-Spiel Overdose soll das neue Projekt von Hideo Kojima sein

Das Internet ist bereits voll davon und auch wir kommen nicht um einen Bericht herum. Nach einem Medienbericht von Tom Henderson für Try Hard Guides soll Kojima Productions an einem Horror-Spiel namens Overdose arbeiten. In der Hauptrolle: Margaret Qualley, die auch schon in Death Stranding eine Besetzung innehatte.

Tom Henderson ist freier Autor und schreibt für diverse Publikationen. In den letzten Monaten hat er sich immer wieder durch Leaks hervorgetan. Wie Henderson berichtet, habe sich Kojima Productions an ihn gewendet und ihn gebeten, den Bericht zu entfernen. Henderson habe verneint.

Der Unternehmensberater Dr. Serkan Toto schätzt ein, dass diese Anfrage von Kojima Productions auf die japanische Mentalität zurückzuführen ist. In Japan würden Medien solchen Anfragen folgen. Gleichwohl steht die Anfrage jetzt für viele Fans als Eingeständnis.

Bei Overdose soll es sich nicht um Death Stranding 2 handeln, das laut Norman Reedus bekanntlich auch in der Produktion ist. Auf die Plauderei von Reedus hatte Hideo Kojima sogar selbst (mutmaßlich) reagiert. Dass bei Kojima Productions zwei Spiele in Arbeit sein sollen, ist nicht neu.

Kojima selbst machte schon 2019 erste Andeutungen, wohin die Reise mit einem Horror-Game gehen könnte. „Um das gruseligste Horror-Spiel zu machen, schaue ich mir unheimliche Filme an, um meine Horror-Seele zu erwecken“, so Kojima damals.

Möglicherweise erfahren wir schon in wenigen Tagen mehr zu Overdose – sollten die Berichte wahr sein. Das Summer Game Fest beginnt und Hideo Kojima und Geoff Keighley sind bekanntlich gute Freunde.

Bildmaterial: Kojima Productions