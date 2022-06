Yurukill: The Calumniation Games erscheint am 8. Juli bei Steam

Wenn ein Spiel auf demselben Markt zwei Publisher hat, kann das etwas verwirrend sein. So ist es der Fall bei Yurukill: The Calumniation Games. Für Konsolen ist NIS America zuständig, für PCs Entwickler IzanagiGames. NIS America hat den 8. Juli als Veröffentlichungsdatum schon länger genannt, heute zog nun IzanagiGames nach. Und auch hier gilt der 8. Juli. Am Ende also doch alles einfach, zumindest in Europa, denn in Nordamerika erfolgt der Konsolen-Launch am 5. Juli.

Publisher NIS America hat im Nintendo eShop und im PlayStation Store bereits eine Konsolen-Demo zu Yurukill: The Calumniation Games veröffentlicht. Bei Steam gibt es diese derzeit nicht. Das Spiel ist ein Genre-Mix. Von kleinen Puzzles über das Yurukill-Judgment-System und ein High-Speed-Quiz bis hin zu den Shoot-’em-up-Stages gibt es verschiedenste Gameplay-Elemente.

Sträflinge gegen Vollstrecker

In Yurukill: The Calumniation Games befindet sich der Protagonist Sengoku Shunju in einer misslichen Lage. Er wird nämlich der Brandstiftung und des 21-fachen Mordes beschuldigt. Nun geht es darum, die eigene Unschuld zu beweisen. Diese Aufgabe gilt es in einem Freizeitpark namens Yurukill Land zu erledigen.

In Europa ist die Veröffentlichung von Yurukill: The Calumniation Games* für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam für den 8. Juli 2022 geplant. Das Spiel erscheint mit japanischen Stimmen und unter anderem mit deutschen Texten.

via Gematsu, Bildmaterial: Yurukill: The Calumniation Games, NIS America, IzanagiGames, G.rev