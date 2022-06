Kingdom Hearts IV: Um die Disney-Welten müsst ihr euch keine Sorgen machen, sagt Nomura

Nicht alle Kingdom-Hearts-Fans waren mit den Disney-Welten in Kingdom Hearts 3 zufrieden. Für Kingdom Hearts IV braucht ihr euch aber keine Sorgen machen, verspricht Tetsuya Nomura in einem neuen Interview mit der GameInformer. Donald und Goofy sind sowieso dabei und „auf jeden Fall“ auf „ein paar Disney-Welten“, sagt Nomura.

„Was Kingdom Hearts IV betrifft, so werden die Spieler auf jeden Fall ein paar Disney-Welten sehen. Ich möchte nur erwähnen, dass sie sich über diesen Aspekt des Spiels nicht so viele Gedanken machen müssen. Es mag sich ein wenig anders anfühlen als frühere Kingdom-Hearts-Titel, aber wenn die Spieler erst einmal die Gelegenheit hatten, das Spiel zu spielen, werden sie sicher erleichtert feststellen, dass es sich definitiv um einen Kingdom-Hearts-Titel handelt“, sagt Nomura.

„Es ist die Spieleserie, die sie kennen und lieben gelernt haben“, verspricht er weiter. „Was die grafischen Qualitäten angeht … da die Spezifikationen mit jedem neuen Titel gestiegen sind und wir in Bezug auf die Grafik so viel mehr tun können, ist die Anzahl der Welten, die wir erschaffen können, in gewisser Weise begrenzt. Zurzeit überlegen wir, wie wir das angehen, aber es wird Disney-Welten in Kingdom Hearts IV geben.“

Jemand, den es wohl auch für immer geben wird, ist Sora. GameInformer fragte Nomura, ob ein anderer Hauptcharakter vorstellbar wäre. Seine Antwort: Das wäre das Ende der nummerierten Serie. „Was die Spin-Offs angeht, hatten wir schon Hauptfiguren, die nicht Sora waren, aber in Bezug auf die Hauptserie ist Sora meiner Meinung nach der einzige echte Kandidat für die Hauptfigur. Ich denke, wenn Sora nicht mehr die Hauptfigur ist, dann würde ich auch denken, dass das das Ende der nummerierten Titel bedeuten würde. Er ist so wichtig für die Serie.“

Unmittelbar nach der Ankündigung von Kingdom Hearts IV hatte Tetsuya Nomura in der Famitsu gesagt, dass man sich jetzt erstmal auf die Entwicklung konzentrieren wolle und es „in nächster Zeit“ keine neuen Details geben soll. Kingdom Hearts IV befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix