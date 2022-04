Kingdom Hearts 4: Einige neue Details und wenig Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen

Es ist eigentlich etwas, worauf man kaum hinweisen muss. Die wenigsten von euch haben sich wohl Hoffnungen gemacht, dass wir Kingdom Hearts 4 schon sehr bald wiedersehen.

Kingdom Hearts 4 befindet sich laut Square Enix in einem „frühen Entwicklungsstadium“ und allein der Fakt, dass die Enthüllung in Unreal Engine 4 stattfand und das fertige Spiel in Unreal Engine 5 entstehen soll, suggeriert einen gewissen Zeitaufwand.

Gegenüber der Famitsu brachte Director Tetsuya Nomura nun zum Ausdruck, dass sich das Team jetzt erstmal auf die Entwicklung konzentriere und dass es nach den aktuellen Interviews „in nächster Zeit“ keine neuen Informationen geben würde.

Ein paar solcher Informationen gab es dann doch noch im Famitsu-Interview. Nomura verriet, dass die „Lost Masters“ als eine Gruppe auftreten werden, die der Organisation XIII ähnelt. Sie sollen also gegen Sora arbeiten.

Außerdem sprach er einen weiteren Charakter an. Ein Mädchen, das offenbar über Quadratum Bescheid weiß. Sie ist ein Mysterium, aber Nomura verriet, dass sie aus Verum Rex sei. Ob sie in Kingdom Hearts 4 sein wird, ist offen.

Das Szenario wird neben Tetsuya Nomura auch von Oka Masaru (Kingdom Hearts 3) und Ishibashi Akiko (Lightning Returns: Final Fantasy XIII) geschrieben. Was darüber hinaus über Kingdom Hearts 4 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

via Aitaiki Mochi, Siliconera, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix