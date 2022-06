Medienbericht: Neues Fire Emblem ist seit einem Jahr fertig und wartet auf seine Veröffentlichung

Schon vor der Ankündigung von Fire Emblem Warriors: Three Hopes gab es Meldungen und Gerüchte um „mehrere“ neue Fire-Emblem-Spiele. Am Ende wurde es zunächst nur der Warriors-Ableger, was Fans der klassischen Taktik-RPG-Serie vielleicht etwas enttäuscht zurückließ.

Die Insiderin Emily Rogers bekräftigte nun erneut ihre Behauptung, es wäre ein anderes Fire Emblem bereits fertiggestellt und würde nur auf seine Veröffentlichung warten. Emily Rogers ist seit Jahren für ihr Nintendo-Wissen bekannt, seit langer Zeit aber deutlich defensiver. VGC hat die neuesten Gerüchte aufgegriffen.

Bei Famiboards schreibt sie, das neue Fire Emblem sei „seit über einem Jahr fertiggestellt“ und es würde sich um ein neues Spiel handeln, kein Remake. Laut Rogers sollte das Spiel ursprünglich den 30. Geburtstag der Serie feiern, der 2020 bereits anstand. Das Spiel sei eine „Zusammenarbeit zwischen Intelligent Systems, Koei Tecmo und Gust“ und die Grafik soll „eine Verbesserung gegenüber Three Houses“ sein.

Ob Emily Rogers recht behält, wird sich eines Tages ziemlich sicher sagen lassen, denn ihre weiteren Angaben sind sehr konkret. Der Protagonist soll demnach „seltsame rote und blaue Haare“ haben und seine „Mutter ist ein Drache“. Na, wenn das nichts ist.

Dass Nintendo auf fertigen Spielen sitzt und auf den „richtigen Zeitpunkt“ wartet, ist durchaus ein offenes Geheimnis. Erst kürzlich ging durch die Medien, dass Nintendo eine Fortsetzung zu 1-2-Switch nahezu fertig hat, damit aber nicht ganz zufrieden ist.

Fire Emblem: Three Houses, Nintendo, Intelligent Systems, Koei Tecmo