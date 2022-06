Tunic: Der bisher PC- und Xbox-exklusive Indie-Hit erscheint bald für PlayStation

Tunic kann man nur auf PCs und Xbox spielen? Die längste Zeit. Jetzt steht der Indie-Hit vor seiner Veröffentlichung für PlayStation 4 und PlayStation 5. Das fand auch Sony PlayStation so gut, dass man dem Spiel einen Platz in der nächtlichen State of Play schenkte.

Die Veröffentlichung auf PlayStation wurde für den 27. September 2022 angekündigt. Vorgestellt wurde das Action-Adventure, dessen Entwicklung einst als Secret Legend begann, erstmals 2018. Damals wurde es vom kanadischen Indie-Entwickler Andrew Shouldice im Alleingang entwickelt. Der hängte 2015 für das Spiel seinen Job bei Silverback Productions an den Nagel.

Shouldice erklärte, dass Tunic von bestimmten „Triangle-Such-Games“ inspiriert wurde und damit meint er ganz offensichtlich The Legend of Zelda. Wie Publisher Finji mitteilte, ist Tunic jetzt nicht nur erhältlich, sondern zum Launch auch im Xbox Game Pass enthalten. Darüber hinaus steht Tunic für PCs zur Verfügung.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tunic, Finji