Die Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes jetzt vorbestellen

Als erster deutscher Fachhandel nimmt ab sofort GameStop die Vorbestellung der Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes entgegen. Darüber hinaus bekommt ihr sie auch schon bei Coolshop und Proshop. Das ist insofern bemerkenswert, als uns die Inhalte noch gar nicht visualisiert wurden.

Wir wissen aber, was drin ist: Neben dem Spiel nämlich Acrylfiguren, Artcards und eine Karte von Fódlan. Auch die japanische Treasure Box bietet exakt diese Inhalte. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die Editionen aller Voraussicht nach inhaltsgleich sind. Unten seht ihr ein Bild der vorläufigen Treasure Box.

Das erste Fire Emblem Warriors bediente sich bei seiner Story und seinen Figuren am kompletten Franchise. Der neue Ableger basiert hingegen auf dem Universum von Fire Emblem: Three Houses. Die Limited Edition soll zeitgleich am 24. Juni 2022 in Japan und Europa erscheinen.

Die japanische Treasure Box

Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo, Koei Tecmo, Omega Force