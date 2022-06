Fallout 5 soll nach Elder Scrolls VI entwickelt werden, sagt Todd Howard

Da hat Todd Howard mal beiläufig Fallout 5 angekündigt. Nicht, dass man befürchten müsste, es würde nie dazu kommen. Aber Todd Howard hat es eben mal offiziell gesagt.

In einem Interview mit IGN sagte Howard: „Ja, Elder Scrolls VI ist in der Pre-Production und danach werden wir Fallout 5 machen, also ist unser Terminkalender für eine Weile ziemlich voll. Wir haben auch einige andere Projekte, die wir von Zeit zu Zeit in Betracht ziehen.“

Bethesda hat starke Marken, aber auch Marken, für die man immens lange arbeiten muss. Die Entwicklung von Starfield begann 2015, berichtet VGC. Erst 2023 wird das monströse Spiel erscheinen. Danach steht Elder Scrolls VI auf dem Plan und wenn es auch nur ein bisschen wie Skyrim wird, dauert das vermutlich auch nochmal sieben Jahre.

Gut möglich, dass Bethesda nach dem Aufkauf durch Microsoft noch mehr Ressourcen hat. Aber mit einem Fallout 5 sollten Fallout-Fans wohl trotzdem nicht so schnell rechnen. Ihr könnt ja mal eure Tipps abgeben.

Die Hoffnung, wenn es denn eine war, dass das nächste Fallout aufgrund der Monster-Projekte von Bethesda ausgelagert wird, hatte Howard schon früher zerschlagen. „Das sehe ich nicht… Wissen Sie, Fallout ist wirklich ein Teil unserer DNA hier“, sagte Todd Howard dazu.

Bildmaterial: Fallout 76, Bethesda Softworks