Kingdom Hearts IV: Warum ihr nicht auf viele Final-Fantasy-Charaktere hoffen solltet

Die GameInformer hatte die Gelegenheit, ein Interview mit Tetsuya Nomura zu führen und es ist ein großartiges Interview geworden, denn Nomuras Antworten sind ungewöhnlich umfangreich und ausnahmsweise mal nicht ausschließlich kryptisch. Das Magazin fragte beispielsweise nach Final-Fantasy-Charakteren und warum sie in den neueren Teilen der Kingdom-Hearts-Serie reduziert wurden.

Ja, in Kingdom Hearts III habe es nicht so viele Final-Fantasy-Charaktere gegeben, antwortet Nomura. Und der will dann verstanden wissen, dass es nicht Final Fantasy ist, was Kingdom Hearts ausmacht.

„Eine Sache, die ich klarstellen möchte, ist, dass viele Fans sagen, dass Kingdom Hearts eine Zusammenarbeit zwischen Disney- und Final-Fantasy-Figuren ist. Ich glaube aber, dass das nicht das Grundkonzept von Kingdom Hearts ist; das ist nicht genau das, was Kingdom Hearts ausmacht“, so Nomura.

Nomura erklärt dann auch, warum es beispielsweise im ersten Kingdom Hearts so viele (beliebte) Final-Fantasy-Charaktere gab. „Als wir den ersten Titel herausbrachten, hatten wir nur ein paar originale Kingdom-Hearts-Charaktere. Als sie mit den wirklich bekannten und geliebten Disney-Figuren interagierten, hatte ich das Gefühl, dass niemand diese neuen Charaktere wirklich kannte“, sagt Nomura.

Es sei schwierig gewesen für die neuen Charaktere, sich zu behaupten. „Deshalb haben wir viele Final-Fantasy-Charaktere eingebunden, damit alle diese [ursprünglichen Kingdom Hearts]-Charaktere besser kennen lernen konnten“, erläutert Tetsuya Nomura. Inzwischen sei die Lage anders. „Es gibt so viele Original-Charaktere aus Kingdom Hearts, die [inzwischen] sehr beliebt sind, und die Leute wollen von diesen Charakteren mehr sehen“, glaubt Nomura.

„Da wir bei Kingdom Hearts III so viele Original-Charaktere aus Kingdom Hearts hatten, war es schwierig, Platz für weitere Final-Fantasy-Charaktere zu finden. Wir versuchen, ein gutes Gleichgewicht dafür zu finden“, verspricht Nomura. „Ich weiß, dass einige Fans darüber besorgt waren und sich mehr Final-Fantasy-Charaktere gewünscht haben. Das ist etwas, worüber wir definitiv nachdenken.“

Bei der schieren Anzahl der Original-Charaktere aus Kingdom Hearts sei es inzwischen schwer zu sagen, wie dieses „Gleichgewicht“ genau aussehen solle und wie es sich auf Kingdom Hearts IV auswirken würde. „Wir können euch dazu noch keine konkrete Antwort geben“, sagt Nomura.

So bald werden wir es wohl nicht erfahren. Unmittelbar nach der Ankündigung von Kingdom Hearts IV hatte Tetsuya Nomura in der Famitsu gesagt, dass man sich jetzt erstmal auf die Entwicklung konzentrieren wolle und es „nächster Zeit“ keine neuen Details geben soll. Kingdom Hearts IV befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix