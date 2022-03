Gamescom 2022: Messe soll wieder vor Ort und mit „Festival-Feeling“ stattfinden

Die großen Messe-Formate haben mit der Pandemie nach wie vor zu kämpfen, manche werden sie möglicherweise nicht überleben. Die Gamescom 2021 hätte man fast verpasst, wenn es Geoff Keighley nicht gegeben hätte. Das war nicht einmal ein Vorwurf an die Veranstalter, mehr war einfach nicht drin.

Doch 2022 soll wieder alles gut werden. Die Gamescom 2022 soll vom 24. bis zum 28. August 2022 vor Ort in Köln stattfinden. Natürlich gibt es auch ein Online-Konzept für die ganze Welt. Die Veranstalter Koelnmesse und game-Verband gaben heute erste Einblicke in das Konzeot.

Ein „vielfach erprobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept“ sowie „ein verbessertes Einlassmangement“, ein „digitales Warteschlangenmangement“ und „extrabreite Gänge“ sollen im Einklang mit den „aktuell geltenden, gesetzlichen Regelungen“ einen einwandfreien Ablauf ermöglichen.

Neu ist in diesem Jahr auch das Projekt „Gamescom Goes Green“, mit dem die Messe mittel- und langfristig klimaneutral werden soll. Vor Ort und online will man folgende Angebote machen.

Es gibt wieder eine Entertainment Area, ebenso wie einen Business-Bereich und weitere Bereiche für Cosplay-, Retro- und indie-Fans. Alles vor Ort! Online wird man Fans weltweit mit der Opening Night Live versorgen, ebenso gibt es wieder eine Indie-Show und Gamescom Now.

Felix Falk vom Branchenverband game freut sich auf das „einzigartige Festival-Feeling“ und Oliver Freese, Geschäftsführer der Koelnmesse, sieht sich durch „überzeugenden Rückenwind aus der Games-Branche“ gestärkt. Wir sind gespannt! Es gibt sogar schon einen Wochenplan:

