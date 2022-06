Die Schlümpfe wollen mit eigenem Kart-Spiel das Fun-Racer-Genre auffrischen

Dank Booster Course Pass wird Mario Kart 8 Deluxe die Switch-Fans noch eine Weile beschäftigen. Mario Kart 9? Eher nicht so schnell. Deshalb schickt sich jetzt ein weiteres Spiel an, ein bisschen Abwechslung ins Fun-Racer-Genre zu bringen.

Publisher Microids und Eden Games, immerhin Entwickler der Gear.Club-Serie, haben Smurfs Kart für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll digital und physisch im Winter erscheinen.

Jeder Schlumpf soll sein eigenes Kart haben und dazu einzigartige Fähigkeiten. Ansonsten alles ganz Fun-Racer-typisch: Items gilt es zur richtigen Zeit einzusetzen und Abkürzungen gekonnt auszunutzen. Einen Trailer gibt es noch nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Smurfs Kart, Microids, Eden Games