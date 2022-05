Zenless Zone Zero: Genshin-Impact-Entwickler miHoYo eröffnet Teaser-Website

Neben Honkai: Star Rail hat Genshin-Impact-Entwickler miHoYo noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Am 13. Mai 2022 will man Zenless Zone Zero enthüllen. Das geht aus einer neu eröffneten Teaser-Website hervor.

Die Website zeigt einen CTR-Fernseher. Schaltet ihn ein und ihr hört folgende Nachricht:

A sub-Hollow has suddenly appeared on the Janice quarter’s August streets some 30 minutes ago. Public security has established a level two control zone, and is currently evacuating residents.