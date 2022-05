Xbox Game Pass ohne Xbox: Microsoft treibt Bemühungen laut Medienberichten weiter voran

Mit einem Abo des Xbox Game Pass gemütlich diverse Games auf dem heimischen TV streamen – ganz ohne Xbox. Das klingt cool für Leute, die gerne Spiele streamen. Und vor allem eröffnet es Xbox eine riesige Zahl potenzieller neuer Game-Pass-Kunden.

Laut GamesBeat treibt Xbox diese Bemühungen nun weiter voran und plant für das kommende Jahr ein Gerät ähnlich des Amazon Fire Stick, mit dem das Streamen auf TV-Geräten kinderleicht werden soll. Dazu ist auch noch eine native TV-App für Samsung-Geräte geplant.

Xbox ist seit den Anfängen des Game Pass darum bemüht, das Abo-Modell auf so viele Geräte wie möglich zu bringen. „Es gibt eine Menge offener Plattformen da draußen, auf denen wir weiter wachsen können: Das Web, der PC und das Handy“, so Phil Spencer in einem älteren Interview.

Entsprechende Pläne wurden bereits vor etwa einem Jahr angekündigt. „Xbox arbeitet weltweit mit TV-Herstellern, um die Xbox-Experience direkt auf TVs einzubinden, die mit dem Internet verbunden sind – ohne zusätzliche Hardware-Anforderungen bis auf den Controller“, hieß es damals.

Man wolle mit Xbox „Milliarden von Spielern“ erreichen. Klingt größenwahnsinnig, aber man weiß: Drei Milliarden KonsumentInnen weltweit suchen beim Gaming (in verschiedenster Form) nach Unterhaltung, Gemeinschaft und Kreation. Sie alle will man erreichen.

Bildmaterial: Xbox