Final Fantasy VII Remake: Zum Muttertag gibt es Hoffnung, dass wir Clouds Mutter öfter sehen

Auch in Japan feiert man heute den Muttertag und so nutzt Square Enix die Gelegenheit, neue Artworks zu Final Fantasy VII Remake zu veröffentlichen, die natürlich eine Mutter in den Mittelpunkt rücken. Wir sehen Clouds Mutter Claudia auf den Artworks.

Im Remake stehen die Chancen gut, dass wir sie vielleicht häufiger sehen. Schon in Final Fantasy VII Remake, das ja eigentlich nur in Midgar spielt, bekommen wir Claudia in einem Flashback von Cloud zu Gesicht. Sie ist, wie jede Mutter, um Clouds Wohlsein besorgt.

Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* ist Claudias Artwork übrigens direkt neben einem Artwork von Ifalna abdruckt – Aeriths Mutter. Zu Clouds Mutter hat Co-Director Motomu Toriyama höchstpersönlich eine Anmerkung hinterlassen, die sehr interessant gelingt.

„Während der Sprachaufnahmen waren viele Leute vor Ort, die große Fans von Noriko Hideaka, der Stimme von Claudia, waren. Einige fragten sich sogar, ob wir ihr mehr Text geben könnten“, so Toriyama im Buch.

Werden wir in den weiteren Spielen der Remake-Reihe mehr von Claudia sehen und hören? Zumindest der Besuch in Nibelheim dürfte noch auf dem Plan stehen. Um den dürfte das Remake nicht herumkommen.

Lust auf noch mehr Artworks und Trivia?

Bisher behandelte Square Enix unter anderem die Toiletten im Shinra-Hauptquartier, den Geschmack von Chocobo-Popcorn und die Kosten eines Tickets für LOVELESS. Auch einem legendären Boss widmete man sich schon, ebenso wie Tifa und ihrer Shorts.

Zuletzt gab es einen Blick auf die Mako-Versorgung in entlegenen Gebieten, auf den Materia-Shop in Wallmarkt und Design-Schwierigkeiten, die ein cooler Boss-Gegner mit sich bringt. Außerdem zeigte man uns, wie die berühmte Tanzeinlage im Honigtöpfchen entstanden ist. Einen speziellen Blick gab es auch auf die Kirche in den Slums von Sektor 5. Als kürzlich Kodomo no Hi in Japan gefeiert wurde, zeigte man uns den 14-jährigen Cloud.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO