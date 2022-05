The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki erscheint in Asien für PCs und PS5

Falcom hat eine PlayStation-5-Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki in Japan angekündigt. Diese soll bereits am 28. Juli erscheinen. Publisher Clouded Leopard Entertainment vertreibt diese in Asien und legt noch eine Steam-Veröffentlichung sowie chinesische und koreanische Texte dazu. In Japan und Asien erschien das Spiel am 30. September 2021 für PS4.

Wer die PS4-Version besitzt, kann für einen in Japan oft üblichen, symbolischen Betrag auf die PS5-Version umsteigen und die Speicherdaten mitnehmen. Als neue Features gibt es 4K-Auflösung, 60 fps und einen High-Speed-Modus. Zudem gibt es ein Archiv mit Informationen zur gesamten Reihe für Neueinsteiger. Eine mögliche Switch-Version brachte vor längerer Zeit Toshihiro Kondo ins Gespräch, konkrete Pläne dazu verkündete man jedoch noch nicht.

Eine Ankündigung von Kuro no Kiseki für den Westen gibt es nach wie vor nicht, weder für PlayStation noch Steam. In diesem Herbst geht es in Japan mit The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- für PlayStation bereits weiter mit der Calvard-Saga.

Japanische Fans der Trails-Reihe erhalten ebenfalls am 28. Juli noch eine weitere Gelegenheit, Geld auszugeben. Falcom veröffentlicht dann nämlich auch eine Komplett-Box für PS4 mit den fünf Spielen The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I bis IV sowie Trails into Reverie. Preislich landet man damit bei umgerechnet etwa 110 Euro.

Die vier Cold-Steel-Ableger sind hierzulande einzeln erhältlich, auf The Legend of Heroes: Trails into Reverie müssen wir noch bis nächstes Jahr warten.

Kuro no Kiseki für PS5

Komplett-Box mit fünf Spielen

