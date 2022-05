Robin Hood von Taiwan: The Legend of Tianding erscheint auch für PlayStation und Xbox

Das bisher nur für PCs und Nintendo Switch erhältliche The Legend of Tianding wird im Sommer auch für PlayStation, Xbox und iOS-Geräte erscheinen. Dazu wird es einen neuen „Boss Rush“-Modus geben, der kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll. Darüber hinaus ist auch eine physische Veröffentlichung geplant, zu der es aber noch keine Details gibt.

Das Spiel basiert auf dem „Robin Hood von Taiwan“, Liao Tianding. Ihr spielt als Liao Tianding und seid Teil der Bürgerwehr von Taipeh, allerdings auch gesucht von den japanischen Behörden. Ihr nehmt es den Reichen und gebt es den Armen auf den Straßen in Taipeh im frühen 20. Jahrhundert. Präsentiert wird der Side-Scroller mit Manga-Snippets und allerhand Kung-Fu-Action.

Neuer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Tianding, Neon Doctrine, CGCG