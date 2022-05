Die Visual Novel fault – StP – Lightkravte erscheint noch im Mai für PC-Steam

Entwickler Alice in Dissonance und Publisher Phoenixx haben fault – StP – Lightkravte angekündigt, den neuesten Teil der beliebten Sci-Fi-Visual-Novel-Serie fault. Die Veröffentlichung des Prequels zur Serie soll schon am 27. Mai 2022 auf PC-Steam erfolgen, dabei gibt es auch englische Texte.

Fault – StP – Lightkravte erzählt eine neue Geschichte aus dem Königreich Rughzenhaide. Die Geschichte spielt fünf Jahre vor fault – milestone one und baut auf die Ereignisse aus fault – Silence the Pedant auf.

Ihr lernt die Ursprünge beliebter Charaktere kennen und erlebt die Geschichte von Khaji, der seinem langweiligen Alltag entfliehen möchte und in eine Story voller Magie und Geheimnisse hineingezogen wird, die in das von Fans erwartete fault – minestone two side: below mündet, das noch 2022 erscheinen soll.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: fault – StP – Lightkravte, Alice in Dissonance, Phoenixx