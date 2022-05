Boruto: Naruto Next Generations Vol. 6 erscheint in Kürze auf DVD und Blu-Ray

Nach über 20 Monaten steht für Boruto-Fans endlich Nachschub in den Startlöchern. Die sechste Volume wurde für Blu-Ray und DVD angekündigt. Die Boxen enthalten jeweils drei Discs mit den Folgen 93 – 115 sowohl im japanischen Originalton, als auch in Deutsch synchronisierter Fassung. Zusätzlich liegen noch ein Booklet sowie ein Chibi-Stickerbogen bei.

Aufgrund der Verfügbarkeit diverser Synchronsprecher kommt es bei Box Nummer 6 zu ein paar Umbesetzungen. Unter anderem sind die Charaktere Mirai Sarutobi, Guy Might und Asuma Sarutobi davon betroffen.

Wer sich schonmal einen Eindruck der neuen Stimmen holen will, kann das zurzeit auf ProSieben MAXX erledigen. Hier laufen die Folgen der neu angekündigten Sammlung nämlich gerade täglich von Montag bis Freitag um 18:30 Uhr im Live-TV und sind dazu noch im Stream abrufbar.

Boruto: Naruto Next Generations erzählt die Geschichte um Narutos Sohn, den namensgebenden Boruto Uzumaki und startet mit der Handlung nach Naruto Shippuden. Seinen Anfang fand die Reihe im Mai 2016, wie so viele andere vorher, als wöchentlicher Teil des Shonen Jump.

Ab Juli 2019 wurde ein neues zu Hause im japanischen Mangamagazin V-Jump gefunden. Bei uns erscheint der Manga im Carlsen Verlag. Die Anime-Adaption wird seit April 2017 auf TV Tokyo ausgestrahlt. In Deutschland kann man Boruto: Naruto Next Generations auf Crunchyroll, ProSieben MAXX oder eben auf Blu-ray und DVD genießen*. Die Veröffentlichung über den KSM Verlag soll am 18. August 2022 geschehen.

