Nach Totalflop: Die Macher von Babylon’s Fall „überdenken den zukünftigen Betrieb“

Square Enix und PlatinumGames haben die lange geplanten Inhalte der zweiten Season zu Babylon’s Fall vorgestellt. Dabei fällt auch auf, dass die zweite Season ungewöhnlich lange dauert. Bis zum 29. November, um genau zu sein, dabei wurde sie zunächst mit einem Ende am 29. August 2022 ausgelobt.

In einem Blogbeitrag begründen die Macher die längere Laufzeit der zweiten Season. „Wir haben Feedback von unseren Spielern erhalten und glauben, dass wir etwas Zeit benötigen, um den geplanten zukünftigen Betrieb des Spiels zu überdenken“, heißt es. Das Launch-Desaster rund um Babylon’s Fall wurde oft genug thematisiert.

Man könnte auch sagen: Mal sehen, wie die zweite Season läuft. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. So zumindest eine weitläufige Interpretation. Die zweite Season soll zunächst wie geplant am 31. Mai 2022 an den Start gehen. Eine Übersicht der neuen Inhalte findet ihr hier.

Einen Schlussstrich will man aber noch nicht ziehen. Man wolle die „zusätzlichen drei Monate Verlängerungszeit für die Entwicklung des nächsten Updates nutzen“, so heißt es. In den drei Monaten wird es keine Updates geben, aber SpielerInnen können weiterhin spielen.

„Es tut uns unglaublich leid, dass wir unsere Spieler auf diese Art und Weise warten lassen müssen. Wir hoffen, dass ihr Babylon’s Fall trotzdem weiterspielen und genießen werdet“, erklären die Macher im Blog.

Kürzlich erst hatten sich die Macher kämpferisch gegeben und stolz verkündet, dass Babylon’s Fall seine Inhalte seit dem Launch verdoppelt habe. Im März hatte man noch vermeldet, dass die ersten Inhalte für Season 3 bereits in Planung seien.

Bildmaterial: Babylon’s Fall, Square Enix, PlatinumGames