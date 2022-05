Das „neue“ PlayStation Plus: Diese PS4- und PS5-Spiele sowie Retro-Games erwarten euch

Das Warten hat ein Ende, findet Sony PlayStation im offiziellen Blog auch selbst. Dort hat man endlich konkrete Details zum Spiele-Line-up des „neuen“ PlayStation Plus präsentiert. Ein „erster Überblick“ ist es. Und lediglich zu „einigen der Spiele“. Starten wir also.

Sony weist noch einmal darauf hin, dass ihr in allen neuen Tarifen die Vorteile genießt, die ihr auch jetzt schon mit einem PS-Plus-Abo genossen habt. Dazu gehören auch monatliche, neue Spiele. Ein großer Anreiz für den Abschluss der „Extra“ und „Premium“ sind die PS4- und PS5-Spiele.

Diese PS4- und PS5-Spiele sind inklusive

Zum Line-up gehören zu Beginn unter anderem Bloodborne, Days Gone, Death Stranding, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man: Miles Morales, Returnal The Last of Us, The Last Guardian oder auch die Uncharted-Games.

Eine ganze Menge First-Party-Spiele also – nur eben nicht die ganz aktuellen. Das hat Sony immer wieder ausgeschlossen. Wie schnell neue Spiele dazustoßen, wird sich zeigen. PS5-Fans werden vielleicht ein wenig enttäuscht sein, waren viele der Spiele doch auch in der PlayStation Plus Collection enthalten.

Darüber hinaus steuern natürlich auch Drittanbieter einige Games bei. Dazu zählen zum Beispiel Assassin’s Creed: Valhalla, Red Dead Redemption 2, Final Fantasy XV oder auch Hollow Knight, Celeste, Dead Cells und Outer Wilds.

Die Aufzählung ist nicht abschließend, im PlayStation Blog findet ihr weitere. Und auch dort fehlen noch viele Spiele, das zeigt allein der Blick auf das Ubisoft-Line-up. Ubisoft stellte heute parallel das Line-up von Ubisoft+ vor, das zum Start ein Teil von den Stufen „Extra“ und „Premium“ sein wird. Ubisoft beginnt hier mit 27 Spielen und will noch bis Jahresende 50 Spiele bieten.

Diese Spiele-Klassiker erwarten euch

Mit großer Spannung haben Retro-Fans auf den Klassiker-Katalog gewartet. Mitglieder der Tarife „Premium“ und „Deluxe“ (ehemalige PS-Now-Kunden) erhalten eine „Auswahl beliebter Klassiker“, einige mit verbesserter Bildfrequenz und höherer Auflösung. Von den PlayStation Studios gehören als PSone- und PSP-Games zu Beginn Ape Escape, Syphon Filter oder Super Stardust Portable dazu. Drittanbieter steuern Mr. Driller, Tekken 2 und Worms-Spiele bei – das war schon durchgesickert.

Dazu gibt es einige Remaster wie Dark Cloud, Dark Chronicle, Jak-Games, Rogue Galaxy, Wild Arms 3 und von Drittanbietern eine Hand voll weitere Games. Zum Streaming werden darüber hinaus PS3-Games angeboten, sie stehen in Originalform zur Verfügung. Hier ist die Liste etwas länger und beinhaltet unter anderem Tokyo Jungle, Puppeteer, Rain, Ico und Infamous. Drittanbieter steuern unter anderem Asura’s Wrath, Lost Planet 2 und Ninja Gaiden Sigma 2 bei.

Ein weiterer Vorteil in den Stufen „Premium“ und „Deluxe“ sind die zeitlich begrenzten Testversionen von Spielen. Es handelt sich um die Vollversionen, deren Spielzeit auf zwei Stunden begrenzt ist, so die Lesart. Alle Trophäen werden übertragen, wenn ihr die Vollversion kaufen solltet.

Demos und die monatlichen Updates

Zu Beginn sind die Demos aber sehr übersichtlich. Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 und Tiny Tina’s Wonderland gehören dazu. Das Thema um den vermeintlichen „Demo-Zwang“ hatte vorab für Trubel gesorgt. Wird aber wohl doch nicht so heiß gegessen.

Die „Essential“-Stufe wird an jedem ersten Dienstag im Monat um neue Spiele für PS4 und PS5 erweitert, so wie es bisher auch mit dem PlayStation-Plus-Abo war. Zur Mitte des Monats soll es Aktualisierungen für die Stufen „Extra“ und „Premium“ geben, wobei die Zahl der aktualisierten Spiele hier variieren soll.

Nächste Woche geht das „neue“ PlayStation Plus bereits in Asien an den Start und wird anschließend weltweit ausgerollt. Wir in Europa sind als Letzte an der Reihe, geplant ist hier ein Start am 23. Juni 2022. Bis dahin könnt ihr euch also überlegen, auf welcher Stufe ihr einsteigen möchtet.

Bildmaterial: Sony PlayStation