Ooblets tanzt ab Sommer den Hass im Early Access beiseite

Entwickler Glumberland kündigte die Veröffentlichung von Ooblets für den Sommer als Early-Access-Titel auf Xbox One und PCs über den Epic Games Store an. Für PCs bleibt der Titel eine lange Zeit exklusiv im Epic Game Store, was im letzten Jahr viele Hassbeiträge gegenüber den Entwicklern nach sich zog. Vielleicht auch ein Grund dafür, weshalb die Kommentare unter dem neuesten Trailer deaktiviert sind. Es war bekanntlich längst nich das einzige Spiel, welches durch seine Epic-Games-Exklusivität für Aufruhr im letzten Jahr gesorgt hat.

Das Leben auf der Farm – mit einem tänzerischen Twist

Bei Ooblets dreht sich alles um Landwirtschaft, das Sammeln von Kreaturen und das Leben in einer Kleinstadt. Hier baust du deine Farm auf, schließt Freundschaften, züchtest Ooblets und veranstaltest Tanzwettbewerbe.

Eure Feldfrüchte verkauft ihr in der Stadt, mit eurem Ooblets-Team verbessert ihr euch immer weiter und lernt neue Tanzschritte. Dabei könnt ihr auch dem Ooblet-Club beitreten, an Tanzwettbewerben teilnehmen und so Ooblet-Samen verdienen, um letztlich Ooblet-Babies zu erhalten.

Der Ankündigungs-Trailer zur Early-Access-Veröffentlichung

via Gematsu, Bildmaterial: Ooblets, Glumberland