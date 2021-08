Gamescom 2021: Alle Ankündigungen der Opening Night Live im Überblick

Am Abend des 25. August eröffnete Geoff Keighley mit der Opening Night Live die Gamescom 2021 auch offiziell. Wir haben hier alle wichtigen Ankündigungen und Trailer für euch zusammengefasst. Sowohl von der Opening-Show, als auch von der Pre-Show. Viel Spaß!

In der Pre-Show zur Opening-Show präsentierte Kyle Bosman einige erste Trailer und Premieren zum warm werden. SNK durfte einen neuen Trailer zu The King of Fighters XV zeigen und mit dem 17. Februar 2022 endlich auch einen konkreten Veröffentlichungstermin nennen. Der SNK-Fighter bleibt damit im angepeilten ersten Quartal 2022.

Nach dem Bus Simulator 21 gab es einen neuen Blick auf House of Ashes von Supermassive Games. Der neuste Teil der The Dark Pictures Anthology hat mit dem 22. Oktober schon einen Termin. Zwischendurch streut Kyle Bosman immer wieder humorvolle Einwürfe. Gelungen!

Danach war Dolmen-Time. Das Action-RPG wurde erst kürzlich bei Kickstarter finanziert und wird von Massive Work Studio unter Mithilfe von Publisher Prime Matter entwickelt. Man zeigte den Story-Trailer. Das Spiel hat auch schon eine deutschsprachig ausgestaltete Steam-Seite. Eine Handelsversion wird es für Xbox, PS4 und PlayStation 5 geben. Aber erst 2022.

Einen neuen Blick gab es dann auf Nobody Saves The World. Das Spiel von den Machern von Guacamelee, nämlich Drinkbox Studio, soll Anfang 2022 erscheinen. Mindestens genauso bunt war Soundfall, ein Rhythmus-basiertes „Combat Game“, das für PC-Steam und im Epic Games Store erscheinen soll. Auch dieses Spiel entsprang einst einer Crowdfinanzierung.

Ein neues Spiel vom Erfinder von Lara Croft

Eine aufregende Ankündigung gab es zum Schluss. Ein Spiel von Lara-Croft-Erfinder Toby Gard. Dream Cycle heißt es und auf den ersten Blick hat es mit den Abenteuern von Lara einiges gemein. Danach übergab Kyle den Staffelstab an Geoff Keighley.

Der durfte die Show gleich mit einer Neuankündigung eröffnen – hier ist der Trailer dazu. Es war das neue Saints Row, mit dem man bereits rechnen durfte. Saints Row heißt es und es soll am 25. Februar 2022 erscheinen. Ein neues Marvel-Game gab es dann im Anschluss mit Midnight Suns von 2K und Fireaxis Games. Den Trailer findet ihr hier. Im März 2022 soll das Taktik-RPG erscheinen, erstes Gameplay gibt es in einem Livestream am 1. September.

Danach bekamen die Entwickler von Call of Duty: Vanguard eine Bühne, auch das war vorher bekannt. Nach allerhand Vorgeplänkel gab es dann schließlich auch Gameplay zu sehen. Das war erwartungsgemäß ziemlich ausufernd.

Xbox feiert den 20. Geburtstag von Halo

Auch keine echte Überraschung mehr war anschließend Halo Infinite. Wir durften hier den Mehrspielermodus in Aktion sehen. Zur E3 gab Microsoft überraschend bekannt, dass der Multiplayer-Modus von Halo Infinite getrennt von der Story-Kampagne als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht wird.

Mit dem 8. Dezember gab es auch einen Termin, der sowohl für die Kampagne als auch den Mehrspielermodus gilt. Einen schicken Controller gibt’s auch. Und zum 20. Geburtstag von Halo eine Halo-Xbox! Hätte auch alles ganz gut in das Hightlight-arme Xbox-Showcase gepasst.

Nach diesen zwei Mainstream-Krachern ging es dann wieder auf die Indie-Schiene. Cuilt of the Lamb wird von Massive Monster entwickelt und von Devolver Digital vertrieben. Der erste Trailer war schon mal… eine typische Devolver-Wahl. Midnight Fight Express durfte sich mit einem neuen Trailer präsentieren, dann war Pizza-Time!

Dass wir Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wieder sehen würden, war auch schon bekannt. Es gab einen neuen Trailer, vollgepackt mit Gameplay und dem ersten Auftritt von April O’Neil. Einen Termin gibt es noch nicht. Seit April wissen wir, dass Shredder’s Revenge auch für Nintendo Switch erscheint.

Dann war endlich Super Monkey Ball: Banana Mania an der Reihe. Keighley hatte bei Twitter mehr als einmal geteasert, dass ein neuer Charakter vorgestellt wird. Morgana aus Persona 5 war aber dann doch eine ziemliche Überraschung. Hier ist sein Trailer!

Auf Splitgate haben sich viele Fans gefreut. Der „Halo meets Portal“-Arena-Shooter musste aufgrund seiner explosiv ansteigenden Beliebtheit verschoben werden. Nun kündigte man Season 0 an. Sie läuft jetzt.

