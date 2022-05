Das war… Kalenderwoche 18/2022

Während der japanischen Feiertagswoche Golden Week war wie jedes Jahr nicht so viel los. So rückte Square Enix in den Fokus. Man verkaufte nicht nur die westlichen Studios, sondern machte auch Hoffnung auf Final Fantasy XVI. Auch den Trailer-Rückblick sowie ein neues Review haben wir für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Woche begann gleich mit einem regelrechten Paukenschlag: Square Enix verkauft Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal und vor allem auch einen Katalog von Marken an die schwedische Embracer Group. Damit wechseln Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und weitere 50 IPs den Besitzer. Square Enix erhält dafür 300 Millionen US-Dollar. Nach dem Wegfall der westlichen Studios stellt sich nun die Frage, wo die Reise hingeht.

Auch Final Fantasy XVI (PS5) stand dank einer weiteren Wortmeldung von Naoki Yoshida im Scheinwerferlicht. So nehme das Spiel Gestalt an und man sei am Polieren und Debuggen. Auch der nächste Trailer sei bereits fertig. Yoshida macht nicht zum ersten Mal mit unkoordinierten, wenn auch sympathischen Aussagen Schlagzeilen. Das ist durchaus auch problematisch.

Das Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC) ist immer noch im Artwork- und Trivia-Modus. Unter anderem ging man in den letzten Tagen auf Clouds Kindheit ein.

Im asiatischen Raum erscheint The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki im Juli auch noch für PS5 und PCs. Für einigen Wirbel sorgte die Neuankündigung Warcraft Arclight Rumble (Mobil). Ab sofort erhältlich sind das Samurai-Adventure Trek to Yomi (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), die Mischung aus Dark Souls und Tetris Loot River (Xbox One, Xbox Series, PC) und der Bullet-Hell-Dungeon-Crawler Wildcat Gun Machine (PS4, Switch, Xbox One, PC).

Zu Mario Strikers: Battle League Football (Switch) erreichte uns der japanische Übersichtstrailer. Aus Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte uns Atlus den romantischen Vermittler Saizo vor. Mit dem 2. September hat Prinny Presents NIS Classics Volume 3 (Switch, PC) bereits einen Termin, zudem erhielt La Pucelle: Ragnarok den Vorstellungstrailer. Um die Gameplay-Systeme ging es aus Disgaea 6 Complete (PS4, PS5, PC). Nochmals eine neue DLC-Kämpferin erscheint für Furi (PS4, PS5, Switch, PC), außerdem ist für Actraiser Renaissance (PS4, Switch, PC, Mobil) ab sofort ein kostenloses Update erhältlich. Das Indie-Action-RPG Thymesia (PS5, Xbox Series, PC) erscheint am 9. August, zuvor gibts noch eine Demo.

Kurzfristig verschoben werden musste das Metroidvania-Soulslike Souldiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), die Verzögerung beträgt jedoch nur zwei Wochen. Auch der deutsche 3D-Plattformer Lunistice (Switch, PC) hat nun seinen Termin gefunden. Nächste Woche gibt es schon eine Switch-Portierung für Wolfstride, das Anime-Mecha-RPG erschien bereits für Steam. Auf eine kleine Studio-Tour nahm uns des Weiteren Deathverse: Let It Die (PS4, PS5) mit. Mit einer großen Show geht Geoff Keighleys Summer Game Fest am 9. Juni auf Sendung. Dank Panini könnt ihr seit Kurzem Super Mario auch als Sammelkarten kaufen. Netflix gewährte uns abschließend einen kurzen Einblick in Sonic Prime.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um die Kollaboration Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Für Star-Wars-Fans können wir eine Kaufempfehlung aussprechen. Euch erwarten dabei witzige Ideen und tolles Star-Wars-Gameplay.