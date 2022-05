Im Interview! Mei Erikawa und Tomohiko Sho zu Touken Ranbu Warriors

Touken Ranbu Warriors hat euch vor seiner Ankündigung vielleicht nicht viel gesagt. Dem Autor auch nicht! Dabei hatte Touken Ranbu bis dahin auch im Westen durchaus eine Fanbasis.

Was Touken Ranbu Warriors ist, wieso es in Japan so erfolgreich ist und auf was wir uns freuen dürfen, besprechen wir mit Mei Erikawa (General Producer von Touken Ranbu Warriors, Ruby Party) sowie Tomohiko Sho (Producer, Omega Force) und Osamu Mieda (Director, Omega Force).

Touken Ranbu begann als Free-to-Play-Spiel und wurde in Japan sehr populär. Es inspirierte auch zwei Anime und der Start von Touken Ranbu Warriors in Japan ist sehr gelungen. Es hat Pokémon-Legenden: Arceus von Platz 1 der Famitsu-Charts verdrängt, als es erschienen ist! Herzlichen Glückwunsch. Sind sie zufrieden mit den Verkaufszahlen? Haben Sie so einen starken Start erwartet?

Mr. Erikawa: „Ja, ich habe wirklich daran geglaubt, dass wir in dieser Woche den ersten Platz belegen können! Wir haben das Spiel auch mit dieser Absicht entwickelt. Das war also etwas, das wir angestrebt und geplant haben. Was die Stückzahlen angeht, würden wir das Ergebnis jedoch noch gerne ausbauen wollen. Ich denke, wenn wir mehr verkaufen können, können wir weitere Titel der Serie in Betracht ziehen. Jetzt, wo die westliche Veröffentlichung ansteht, müssen wir weiter daran arbeiten, dass sich mehr Leute für das Spiel interessieren und es in die Hand nehmen. Wir glauben, dass das Spiel einen guten Start hingelegt hat, und wir hoffen, dass der Schwung anhält, besonders mit der bevorstehenden Veröffentlichung im Westen.“

„Eine Sache, über die wir uns sehr gefreut haben, war, dass wir kein negatives Feedback darüber gehört haben, und es genau das Spiel war, dass sich Fans gewünscht haben! Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten, viel mehr als erwartet. Es ist schön zu wissen, dass die Fans der IP dieses Spiel lieben und genießen.“

Ich habe versucht herauszufinden, was Touken Ranbu in Japan so populär gemacht hat. Ich bin auf die rekijo gestoßen. Sie lieben japanische Geschichte und historische Waffen. Das ist sehr interessant. Im Westen können Sie vermutlich nicht auf solche Fans bauen. Was macht Touken Ranbu Warriors darüber hinaus interessant? Die vielen Charaktere scheinen mir interessante Persönlichkeiten zu sein.

Sho-san: „Ja, wir wissen natürlich, dass es im Westen keine Rekijo gibt, also haben wir nicht damit gerechnet. Stattdessen haben wir uns auf die Fans japanischer Animationen konzentriert, die attraktive männliche Charaktere lieben, und zwar nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von der Persönlichkeit. Die Geschichte basiert auf der Sengoku-Ära (der Ära der Streitenden Staaten in der japanischen Geschichte), einer sehr ansprechenden Zeit der japanischen Geschichte, in der es viel zu erzählen gibt. Es ist eine besonders attraktive Epoche, und ich denke, dass das auch dem Spiel guttut.

Obwohl es auf der wahren Geschichte basiert, braucht man keine historischen Vorkenntnisse, um in dieses Spiel einzusteigen. Jeder kann das Spiel somit genießen!“

Mr. Mieda: „Wir haben speziell darauf geachtet, dass auch Leute, die nichts über die ursprüngliche Touken Ranbu-IP wissen, das Spiel genießen können. Andererseits kommen auch einige historische Figuren vor, so dass diejenigen, die die Geschichte kennen, einige Elemente wiedererkennen werden.“

Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, als Touken Ranbu Warriors schon zur ersten Ankündigung auch für den Westen angekündigt wurde. Das Mobile-Game und der Anime sind auch auf Englisch erschienen, es gibt also eine gewisse Fanbasis. Aber sie ist nicht so riesig wie in Japan, oder irre ich mich? Was ist ihr Ziel mit Touken Ranbu Warriors im Westen? Was haben Sie mit Touken Ranbu generell noch vor?

Sho-san: „Sie haben recht. Wir wissen, dass Touken Ranbu im Westen nicht so groß ist wie in Japan. In Zusammenarbeit mit NITROPLUS und EXNOA wollten wir die Touken Ranbu-IP als Actionspiel auf den westlichen Markt bringen. Wir wollen beides, sowohl die bestehende Fan-Gemeinschaft, als auch neue Fans erreichen. Was die weitere Zukunft von Touken Ranbu betrifft, so haben wir derzeit nichts geplant, und was die IP im Allgemeinen betrifft, können wir nicht im Namen von NITROPLUS sprechen.“

In Japan gab es eine spielbare Demo. Wird sie auch im Westen vor der Veröffentlichung der Vollversion erscheinen?

Sho-san: „Ja, wir werden die Demo im Westen veröffentlichen. Ich hoffe, viele freuen sich darauf!“ [Die Demo wurde heute angekündigt und ist ab sofort bei Steam und für Switch verfügbar.]

In Japan gibt es neben der Switch-Version auch eine PC-Veröffentlichung. Warum verzichten sie darauf im Westen? Und wieso ist die Wahl auf Nintendo Switch gefallen? In Japan ist die Nintendo Switch natürlich die populärste Konsole. Aber könnte Touken Ranbu Warriors auch noch für PlayStation erscheinen?

Sho-san: „Wir werden auch im Westen eine PC-Version (Steam) herausbringen! Sie soll zeitgleich mit der Nintendo Switch-Version am 24. Mai 2022 erscheinen. Was die PlayStation betrifft, so haben wir keine Pläne“. [Koei Tecmo hat die PC-Steam-Version heute angekündigt.]

Tomohiko Sho, Sie haben schon viel Erfahrung mit Musou-Games. Es ist eine hypothetische, persönliche Frage. Welche Marke können Sie sich noch als Musou-Spiel vorstellen, woran würden Sie am liebsten arbeiten?

Sho-san: „Dies eine persönliche Frage ist, also gibt es eine Menge attraktiver IPs, mit denen man arbeiten kann… aber ich würde gerne an einem Three Kingdoms-Spiel arbeiten! DYNASTY WARRIORS 9 ist das neuste Spiel der Serie, aber ich würde gerne zu den Wurzeln zurückkehren und etwas kreieren, mit dem die Spieler die Ära der Drei Königreiche erleben können. Besonders jetzt, mit den Fortschritten in der Technologie und der neuen Hardware, denke ich, dass wir etwas Großartiges schaffen könnten.“

Mei Erikawa, Tomohiko Sho, ich wünsche Ihnen alles Gute für den Launch von Touken Ranbu Warriors im Westen!

Erikawa-san & Sho-san: „Vielen Dank für eure Unterstützung, und wir hoffen, dass euch das Spiel gefällt! Wir werden auch bei zukünftigen Spielen unser Bestes geben. Vielen Dank!“

Bildmaterial: Touken Ranbu Warriors, Koei Tecmo, DMM Games, Nitroplus, Ruby Party, Omega Force