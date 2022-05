Compile Heart kündigt Fairy Fencer F: Refrain Chord für PlayStation und Switch an

Publisher Compile Heart und Entwickler Sting kündigen in der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu das neue Fairy Fencer F: Refrain Chord für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch an. Das Spiel erscheint am 15. September in Japan, eine Limited Edition wird es auch geben.

Es handelt sich bei Refrain Chord um ein Strategie-RPG mit einer Vielzahl von Charakteren aus der Serie. Wichtiges Element im Kampf ist die „Dramatic Resonance“, welche die Schlacht jederzeit durch Gesang in eine andere Richtung lenken kann.

Mehr, dazu auch visuelle Eindrücke, gibt es ganz bestimmt im Laufe der Woche.

via Gematsu, Bildmaterial: Fairy Fencer F: Refrain Chord, Compile Heart, Sting