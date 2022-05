HD2D-Spiele sind kostspieliger als ihr glaubt, sagt der Producer von Triangle Strategy

Gemeinsam entwickelten Square Enix und Acquire mit Octopath Traveler das erste „HD2D“-Spiel seiner Art für das japanische Unternehmen. Der Grafikstil kam so gut an, dass Square Enix sich dazu entschied weitere Spiele damit zu entwickeln, darunter Triangle Strategy, welches Anfang des Jahres für Nintendo Switch erschien.

In einem Interview gegenüber 4Gamer sprachen die Producer Tomoya Asano und Yasuaki Arai nun über den Grafikstil. Dieser sei mit mehr Kosten verbunden, als man denke. So benötigte das Team vom Artdink unter anderem Hilfe von anderen Teams, welche bereits im Vorfeld mit der Engine gearbeitet haben. Nur so konnte die Entwicklung des Spiels innerhalb kurzer Zeit beendet werden.

Die Entwicklerteams stehen im Austausch

In dem Interview, welches von NintendoEverything übersetzt wurde, kommen ebenfalls Dragon Quest III und Live A Live zur Sprache. Die beiden Spiele werden die neusten Titel sein, welche den Stil nutzen werden. Laut Asano gaben vorherige Teams, welche mit HD2D arbeiteten, wesentliche Informationen an die neuen Teams für diese Entwicklung weiter.

Man versuche so gut wie möglich mit anderen Entwicklerstudios im Austausch zu stehen. Falls gute Methoden bei früheren Titel verwendet wurden, gibt es keinen Grund, warum diese nicht in die neueren Titel aufgenommen werden sollten, so der Producer.

Dabei führe man keine strenge Definitionsliste von Methoden. Der Stil von jedem Titel unterscheide sich voneinander, sodass sich der Anblick von HD2D immer leicht unterscheide. Das sehe man unter anderem an Live A Live. Die Atmosphäre in den vorgeschichtlichen Abschnitten unterscheidet sich von Sci-Fi-Szenarien.

Zu guter Letzt kam die Frage auf, warum andere Entwicklerstudios etwas Ähnliches wie HD2D bislang nicht ausprobiert haben. Besonders bei Indie-Spielen sehe man viele, verschiedene Pixelgrafiken. Da wäre es verständlich, wenn es solche Stiele ebenfalls bei größeren Titeln sehe. Laut Asano koste HD2D mehr als man denke. Aus diesem Grund finde er es gut, dass diese Titel bei Square Enix Anklang gefunden haben. Andere Unternehmen könnten vermutlich nicht so stark davon profitieren wie Square Enix.

