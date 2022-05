The Pokémon Company legt ein weiteres Rekordjahr hin

Das geht aus den Amtsblättern der japanischen Regierung hervor und Unternehmensberater Dr. Serkan Toto (via GameBiz.jp) nennt die Zahlen atemberaubend. Für das am 28. Februar 2022 endende Geschäftsjahr wird demnach ein Umsatz von 204 Milliarden Yen vermeldet, das sind etwa 1,48 Milliarden Euro. Ein Plus von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Am Ende steht ein Nettogewinn von 41 Milliarden Yen in den Büchern, das sind etwa 297 Millionen Euro und ein Plus von 123 Prozent. The Pokémon Company gilt als Privatunternehmen, die Offenlegungspflichten, wie wir sie von Nintendo, Sony und anderen großen Publishern kennen, gelten also nicht. Dennoch werden die Zahlen einiger Unternehmen regelmäßig von der Regierung veröffentlicht.

Zum guten Ergebnis beigetragen haben New Pokémon Snap, die Pokémon Sinnoh-Remakes und natürlich auch Pokémon-Legenden: Arceus. Die Sinnoh-Remakes gehören zu den Top 10 der meistverkauften First-Party-Games für Nintendo Switch und stehen bei derzeit 14,65 Millionen verkauften Einheiten. Arceus wird (derzeit 12,64 Millionen Einheiten) mittelfristig wohl auch noch in den Top 10 landen.

