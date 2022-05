Kein Bock auf NFT? Dann lasst von Ni no Kuni: Cross Worlds besser gleich die Finger

Gestern ging das schöne Ni no Kuni: Cross Worlds auch im Westen an den Start. Neben der schönen Grafik und den bekannten Klängen von Joe Hisaishi ließ Ni no Kuni: Cross Worlds auch mit einem starken Start aufhorchen. In den ersten elf Tagen setzte man über 100 Millionen US-Dollar um, und das in wenigen Ländern. Das stellte gar Pokémon GO und Genshin Impact in den Schatten.

Doch jetzt sickern Pläne von Publisher Netmarble durch, die den meisten Fans sauer aufstoßen dürften. In einem Blogbeitrag hat Netmarble schon im letzten Monat seine Pläne vorgestellt, seine Mobile-Games in ein Blockchain-Ökosystem einzubinden. Dazu gehört auch der Verkauf von NFT zu beliebten IPs. Neben Marken wie The Seven Deadly Sins ist auch das neue Ni no Kuni: Cross Worlds perspektivisch davon betroffen.

Im Blogbetrag heißt es:

„Wie im [Mobile-MMORPG] A3: STILL ALIVE werden die Nutzer von Ni No Kuni: Cross Worlds in der Lage sein, Ingame-Währungen zu erwerben, indem sie in einem bestimmten Gebiet oder Dungeon jagen und sie gegen individuelle Spiel-Token und MBX eintauschen. Wie wird die Blockchain-Technologie mit den verschiedenen Inhalten von Ni No Kuni: Cross Worlds verbunden sein? Wir sind sehr neugierig!“

Aha. Die Ni-no-Kuni-Fans dürften weniger aufgeregt sein. Die Roadmap ist noch nicht ausgearbeitet, aber Netmarble hat in dieser Hinsicht ganz offensichtlich große Pläne, die sich auch nicht nur auf Ni no Kuni: Cross Worlds beziehen. Besonders bei Ni no Kuni ist das aber natürlich enttäuschend für Fans.

Der Launchtrailer:

