Medienbericht: Drei neue Silent-Hill-Spiele sind in Arbeit und es wird langsam unkonkret

Man ist es ja inzwischen fast leid, auch noch die allerneuesten Silent-Hill-Gerüchte wiederzugeben. In dieser Woche sind vermeintlich erste Bilder aus einem neuen Silent Hill aufgetaucht. Nun fasst VGC die aktuellen Meldungen zusammen und ergänzt um neue Details, nachdem der oft zitierte NateTheHate verkündet hat, dass ein Silent Hill bei Bloober Team entsteht.

Die Kooperation mit Bloober Team (The Medium) wäre in der Tat noch am naheliegendsten. Offiziell ist nämlich, dass Konami und Bloober Team eine „strategische Partnerschaft“ schon im Juni 2021 eingegangen sind. Laut NateTheHate soll es ein Remake zu Silent Hill 2 sein. Journalist Jeff Grubb hat das nach eigenem Bekunden auch so gehört. Kojima Productions ist hingegen raus.

Das passt auch zu dem, was die Quellen von VGC behaupten, behauptet VGC. Gut – das haben wir also. Aber es sollen ja mehrere Silent-Hill-Projekte sein. Eine Art episodische Serie von „Short Stories“ soll es dann noch geben. Hier stand Until-Dawn-Studio Supermassive Games mal im Raum, aber daraus wurde nichts. Dafür wurden aus dem Projekt dann die Dark-Pictures-Games.

Stattdessen soll mit diesem Projekt jetzt Annapurna Interactive betraut sein, berichtet VGC unter Bezug auf zwei Quellen. Die Liste der empfehlenswerten Annapurna-Games ist lang, aber bei allen trat der Publisher als Publisher auf, nicht als Entwickler. Annapurna Interactive soll aber auch nur „involviert“ sein. Vielleicht aber auch nicht, denn es sei auch möglich, dass Annapurna nur ein Spiel gepitcht habe und es dann auch nicht geklappt hätte.

Und dann ist da noch das dritte Silent Hill. Das soll ein neues „Mainline“-Silent-Hill sein. Das soll jenes Silent Hill sein, das bei einem japanischen Studio entsteht. Dies berichtete VGC schon mehrfach und Gematsu benannte diesen Entwickler im Oktober kurzerhand: Kojima Productions. Aber die sollen es ja nun doch nicht sein, sagt Jeff Grubb.

Langsam wird es unkonkret.

Bildmaterial: Silent Hill, Konami