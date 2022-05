Death Stranding: Norman Reedus bestätigt erneut die Arbeiten an einer Fortsetzung

Norman Reedus hat über eine Fortsetzung zu Death Stranding gesprochen. Habt ihr ein Déjà-vu? Schon im August 2021 plauderte er in einem Interview aus, dass er mit Hideo Kojima einen zweiten Teil machen würde. Jetzt sind die Arbeiten offenbar in vollem Gange.

Norman Reedus, der in Death Stranding den Protagonisten Samuel „Sam“ Porter Bridges verkörpert, sprach im Interview mit Leo Edit erneut über eine Fortsetzung.

„Wir haben gerade mit dem zweiten angefangen“, so Reedus auf die Frage nach seinen aktuellen Tätigkeiten. Dann erklärte er dem Magazin, wie der Kontakt mit Hideo Kojima zustande kam.

„Guillermo Del Toro, von dem ich meinen ersten Film habe, rief mich an und sagte: ‚Hey, da ist ein Typ namens Hideo Kojima, er wird dich anrufen, sag einfach ja.‘ Und ich sage: ‚Was meinst du mit ‚Sag einfach ja‘?‘ Er sagt: ‚Hör auf, ein Arschloch zu sein, sag einfach ja‘. Dann war ich in San Diego und Hideo kam mit einer großen Gruppe von Leuten, er kommt aus Tokio, und er zeigte mir, woran er an einem Spiel namens Silent Hill[s] arbeitete“, so Reedus.

„Ich war überwältigt von dem, was er mir zeigte, und dachte: ‚Ja, lass uns das machen‘. Es ist nicht Ms. Pacman; es ist so realistisch, es ist so futuristisch, es ist so kompliziert und schön, und ich war völlig hin und weg“, sagt Reedus weiter.

Spricht – ganz am Rande – erneut dafür, dass die Anfänge von Silent Hills dann in Death Stranding gipfelten. Zumindest hat man das Personal zusammengehalten. „Ich habe vielleicht zwei oder drei Jahre gebraucht, um alle Motion-Capture-Aufnahmen fertigzustellen. Das ist eine Menge Arbeit. Als das Spiel dann herauskam und all diese Preise gewann, war das eine Riesensache, also haben wir mit dem zweiten Teil begonnen.“

Bei Kojima Productions zeigt man sich mit den Zahlen von Death Stranding zufrieden. „Da Death Stranding der erste Titel ist, der von Kojima Productions entwickelt wurde, hat er aus Verkaufssicht recht gut performt“, wurde Head of Publishing Jay Boor bei GamesIndustry zitiert.

Schon im Juni 2020, also vor über einem Jahr, hatte Kojima Productions Death Stranding als profitabel bezeichnet. Kojima versicherte damals ebenfalls, dass neue Projekte bereits in Arbeit seien.

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding, Sony, 505 Games / Kojima Productions