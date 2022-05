Tantalus wurde bisher nicht gefragt, ob man Zelda: Twilight Princess HD auf Switch bringen möchte

Es gibt nicht mehr viele Wii-U-Spiele, die Nintendo-Fans gerne für Nintendo Switch portiert würden sehen. Xenoblade Chronicles X gehört natürlich dazu. Und auch Zelda: Twilight Princess HD würden einige gerne nachholen.

Skyward Sword HD für Nintendo Switch wurde von Tantalus Media portiert und welch ein Zufall, dass das Studio auch schon für Twilight Princess HD für Wii U zuständig war. Wegen einer Switch-Version hat aber noch niemand von Nintendo angefragt.

Diese Aussage traf CEO Tom Crago im aktuellen Silicon-Podcast, als er direkt danach gefragt wurde. „Nein, und wir würden das natürlich gerne machen, aber das war keine Priorität für Nintendo – zumindest nicht in den Gesprächen, die sie mit uns geführt haben.“

Laut Crago gibt es einen „ständigen Dialog“ zwischen beiden Unternehmen und man würde „jede Gelegenheit ergreifen, um an einem ihrer Titel zu arbeiten“. Wenn also aktuell ein Twilight Princess HD in der Pipeline ist, dann wurde es wohl nicht von Tantalus entwickelt.

