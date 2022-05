Actraiser Renaissance: Der Quintet-Klassiker erhält ein kostenloses Update

Es war eine ziemliche Überraschung, als Square Enix im letzten September die Neuauflage Actraiser Renaissance ankündigte und sogleich veröffentlichte. Der Quintet-Klassiker aus den 90ern mit seiner Mischung aus Action-Plattformer, Aufbausimulation und Tower Defense hat dabei durchaus seine Ecken und Kanten, wie wir in unserem Test zu Actraiser Renaissance feststellten. Neben nostalgischen Gefühlen weckte Square Enix jedoch auch Hoffnungen auf Remakes weiterer Quintet-Klassiker wie von Illusion of Time oder Terranigma.

Passiert ist in diese Richtung seither nichts. Seit wenigen Tagen steht nun aber ein kostenloses Update für Actraiser Renaissance bereit, Square Enix steckt also weiterhin Ressourcen in die Quintet-Wiederbelebung. Dabei könnt ihr nun unter anderem gewisse Aktionen ausschalten, um noch näher am originalen Spielgefühl zu sein. Neben Problembehebungen und einigem Balancing hat Komponist Yuzo Koshiro zudem die Qualität von insgesamt 13 Musikstücken verbessert. Bei Twitter hat er dazu eine Hörprobe veröffentlicht. Weitere Details entnehmt ihr den deutschsprachigen Patch-Notes sowie dem folgenden Video.

Actraiser Renaissance ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam sowie iOS und Android erhältlich.

Actraiser Renaissance – Mai-Update 2022

Bildmaterial: Actraiser Renaissance, Square Enix, Sonic Powered