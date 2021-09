Actraiser Renaissance: Yuzo Koshiro notiert Verkaufserfolg und dankt für die Quintet-Liebe

Das war eine wirklich dicke Überraschung. Square Enix hat im Rahmen des Nintendo Direct eine Neuauflage von Actraiser angekündigt und gleich veröffentlicht. Actraiser Renaissance ist ein „Revival des Klassikers“ aus den 90er-Jahren.

Bei JRPG-Fans weltweit sorgte die liebevolle Behandlung des Klassikers für große Hoffnung. Actraiser entstand einst bei Quintet. Ein Studio, das in den 90er-Jahren hauptsächlich für Square entwickelte. Und dann klanglos von der Bildfläche verschwand.

Neuauflagen von Terranigma und Illusion of Time?

Bei Quintet entstanden Klassiker wie Soul Blazer, Terranigma und Illusion of Time, die seit jeher sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Man könnte auch sagen, sie wurden gar nicht mehr behandelt. Diese Klassiker der Videospielgeschichte bekamen keine Neuveröffentlichungen und sind nur für SNES verfügbar.

Nun äußerte sich Komponist Yuzo Koshiro bei Twitter zu Actraiser Renaissance. In einem Tweet schrieb er der Veröffentlichung „great sales“ zu und dankte den Fans. Auch er hoffe, dass es weiter geht und „weitere Quintet-Meisterwerke wiederbelebt werden“.

Ganz offensichtlich spricht Koshiro hier auch als Fan. Allerdings arbeitete er auch als Komponist an den neuen Arrangements von Actraiser Renaissance. Welche Kenntnis er von genauen Verkaufszahlen hat, ist natürlich nicht klar. So oder so, die Hoffnungen der Fans auf weitere Quintet-Neuauflagen wird das nicht schmälern, im Gegenteil.

Bildmaterial: Actraiser Renaissance, Square Enix