„3 für 2“-Aktion lockt mit Blockbustern wie Horizon, Gran Turismo und Elden Ring

Media Markt und Saturn haben heute einmal mehr eine „3 für 2“-Aktion gestartet. Wie immer bekommt ihr dabei bei einer Auswahl von drei Games das günstigste gratis.

Mit dabei sind fast alle Blockbuster-Veröffentlichungen der letzten Monate, darunter Horizon Forbidden West ebenso wie Gran Turismo 7 und Spiele wie Ghostwire: Tokyo und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Die noch ganz frischen Games Lego Star Wars: Die Skywalker Saga und Tiny Tina’s Wonderlands dürft ihr ebenso einsacken wie Deathloop, The Medium, Ghost of Tsushima: Director’s Cut und Guardians of the Galaxy.

Wer es gezielt Japanisch mag, bekommt Demon’s Souls, Tales of Arise, Final Fantasy VII Remake Intergrade oder Resident Evil Village, Scarlet Nexus und Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicle.

Auch Elden Ring ist mit von der Partie! Auf der Übersichtsseite wird es nur für Xbox angezeigt, aber die Produktseite des Spiels* weist es auch als Teil der Aktion aus. Überhaupt lohnt sich ein Klick auf „mehr Angebote“, denn die Übersichtsseiten zeigen nur eine Auswahl.

Konntet ihr euch auf drei Spiele festlegen?

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware