Xenoblade Chronicles 3: Nintendo zeigt versehentlich ein neues Key-Artwork zum Spiel

Nintendo hat, wohl versehentlich, ein neues Artwork zu Xenoblade Chronicles 3 geteilt. Das Artwork war kurzzeitig auf der offiziellen Nintendo-Website zum Spiel zu sehen, später nur noch per Direktlink verfügbar. Inzwischen hat Nintendo das korrigiert.

Dank aufmerksamer Fans ist das Artwork natürlich trotzdem gesichert und inzwischen auf allen Nintendo-News-Sites zu sehen. Zu sehen sind statt nur zwei Charakteren nun sechs Charaktere und deutlich die Überreste des riesigen Schwerts von Mechnonis und eines Titanen.

Dazu sagte zuletzt auch schon Executive Director Tetsuya Takahashi in einer Botschaft etwas: „Visuell stehen das riesige Schwert von Mechonis und der Leichnam des Uraya-Titanen, in dem ein gigantisches Loch klafft, im Mittelpunkt. Sicherlich waren viele Menschen überrascht, als sie die letzte Szene im Trailer sahen“, so Takahashi.

Vier Jahre nach Xenoblade Chronicles 2 und eineinhalb Jahre nach Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sei man aktuell „an den letzten Einzelheiten“ von Xenoblade Chronicles 3.

Xenoblade Chronicles 3 zeigt eine gemeinsame Zukunft von Xenoblade Chronicles und dem zweiten Teil. Details zu der Story und den Charakteren hatten wir in diesem Beitrag bereits zusammengetragen.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft